هل تتحول الجزائر إلى بؤرة لفيروس « كورونا » بإفريقيا بعد ارتفاع عدد الحالات إلى 19؟

عبدالقادر كتــرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، عن تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة حسب ما أفاد به اليوم السبت 07 مارس 2020، بيان بالجزائر العاصمة لذات الوزارة، بعد أن سبق لنفس المصالح أن سجلت ، مساء الأربعاء 4 مارس 2020، خمس حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) من نفس العائلة، دون معرفة العدد الحقيقي للأشخاص الموضوعين تحت الحجر الطبي .

وتنتمي الحالة الأولى للعائلة التي تعرضت إلى الإصابة خلال الأيام السابقة والحالة الثانية تتعلق بمواطن عاد من إحدى البلدان الأوروبية ، حيث مازال التحقيق الوبائي مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهما مشددة على ضرورة إتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو باستعمال محلول كحولي.

وانتقت عدوى الفيروس من رعية جزائري بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذين أقاما في الجزائر من 14 إلى 21 فبراير المنصرم مع أسرتهما في البليدة (التي انتشرت فيها العدوى بسرعة كبرة ومرعبة)، والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما إلى فرنسا في 21 فبراير.

وشددت الوزارة الجزائريين على ضرورة إتباع وتطبيق الإجراءات الوقائية المتمثلة في غسل اليدين بالماء والصابون أو باستعمال محلول كحولي، كما أنه عند السعال أو العطس توصي الوزارة بتغطية الأنف والفم بالمرفق أو بمنديل ورقي ذي الاستعمال الأحادي والتخلص منه فورا بعد الاستعمال وغسل اليد مباشرة .

ودعت ذات الوزارة إلى الإطلاع على موقعها الإلكتروني www.sante.gov.dz الذي يحتوي على البطاقات التقنية الضرورية والومضات التحسيسية السمعية والبصرية المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا وكذا تدابير الخاصة بالحماية منه ، مع العلم أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى « ساري المفعول »، فيما تظل الفرق الطبية « مجندة في أقصى مستويات التأهب ».

وتبقى الجزائر البلد الذي سجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا من بين البلدان الإفريقية حيث تحول إلى بؤرة من بؤر العالم الذي تعرف انتشارا مرعبا لهذا الفيروس الذي قضّ مضجع سكان العالم وتسبب في هلع مرعب لم يشهده العالم منذ عشرات السنين ….

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ عتبة المئة ألف في العالم، مع تزايد انتشار المرض إذ تم الكشف عن 21 إصابة جديدة على متن سفينة سياحية قبالة كاليفورنيا.

وأعلنت الصين السبت عن 28 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة خارج مقاطعة هوباي، وسط البلاد، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ دجنبر.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن انتشار الفيروس « مقلق جداً ». في المجمل، سجلت 92 دولة إصابات بفيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 3500 شخص وأصاب أكثر من مئة ألف شخص