الممثل السامي نيابة عن الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات السيبيراني على جورجيا ويتخد قرارات صارمة لمحاربة الحرب الإلكترونية.

بريكسيل : محمد العباني / وجدة سيتي

في 28 أكتوبر 2019 ، كانت جورجيا ضحية لهجوم سيبراني مستهدف تسبب في إلحاق ضرر بالهياكل الأساسية الاجتماعية والاقتصادية.ولقد عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الهجوم السيبراني ، الذي أظهر عدم احترام للأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني والذي يحدث خلل في التوازنات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي

توفرها الإنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

خلال القمة الإستثنائية التي أنعقدت اليوم يدين الاتحاد الأوروبي الهجوم السيبراني وسيواصل مساعدة جورجيا في زيادة قدرتها على الصمود عبر الإنترنت.

الممثل السامي لدى الإتحاد الأوروبي في مداخلة له مع الصحافة قال » إننا نشعر بالقلق إزاء زيادة السلوك غير المسؤول والمزعزع للاستقرار في الفضاء الإلكتروني ، وسوف نستمر في مواجهة التحديات التي يفرضها الفضاء الإلكتروني داخليا وكذلك لسياستنا الخارجية والأمنية. »

هذا وقد دعى الإتحاد الأوروبي إلى مواصلة تعزيز تعاونه لصالح الفضاء السيبراني العالمي والمفتوح والمستقر والسلمي والآمن حيث تطبق حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون تطبيقاً كاملاً.

الاتحاد الأوروبي أكد التزامه بمواصلة تعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الإلكتروني من خلال تطبيق القانون الدولي ، وقواعد سلوك الدولة المسؤولة ، وتدابير بناء الثقة الإقليمية ، ومن خلال إطار منطقة اليورو للاستجابة الدبلوماسية المشتركة للأنشطة الإلكترونية الضارة.

ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الإسهام في تحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال تنفيذ التوافق الحالي القائم على تقارير 2010 و 2013 و 2015 لفريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة في مجال المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي (UNGGى) وتعزيز التعاون لتعزيز هذا التوافق في الأمم المتحدة والمحافل الدولية المناسبة الأخرى.

في ما يخص المجتمع الدولي، فلقد دعاه الاتحاد إلى مواصلة الإسهام في تحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال تنفيذ التوافق الحالي القائم على تقارير 2010 و 2013 و 2015 لفريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة في مجال المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي (UNGG) وتعزيز التعاون لتعزيز هذا التوافق في الأمم المتحدة والمحافل الدولية المناسبة الأخرى.