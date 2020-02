الأمريكي ليل فليب يشيد بالفنانة كزينة عويطة على قناة فوكس نيوز كزينة طرحت ديو بمناسبة عيد الحب

أشاد الرابور الأمريكي « ليل فليب » بالفنانة الأمريكية ذات الأصول المغربية كزينة عويطة، خلال حلوله ضيفا على القناة الأمريكية الشهيرة « فوكس نيوز »، حيث يقوم بجولة للترويج لألبومه الجديد الذي طرحه تحت عنوان « Feelings »، والذي يتضمن أغنية ديو جمعته رفقة كزينة، حيث اختارا طرحها بمناسبة عيد الحب

وكانت كزينة ضيفة قد حلت، مؤخرا، ضيف شرف ضمن فعاليات المهرجان، حيث أدت مجموعة من أروع أغانيها أمام حضور متميز وعدسات وسائل الإعلام العالمية بمتحف اللوفر. وأبدعت في غناء: Bang, If U Let Me, Still Young و Titanium، وسط تفاعل كبير من الحضور.

ولفتت كزينة عويطة الأنظار أمام حضور كبير لشخصيات سياسية وفنية وثقافية إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية في باريس، وفي مقدمتهم أمراء دولة ماليزيا.

التظاهرة عرفت أيضا تكريم كزينة عويطة بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، إلى جانب عدة شخصيات، وعقب أدائها لبعض أغانيها بحضور عدة شخصيات سياسية وثقافية في مقدمتها السفير سمير الظهر المندوب الدائم للمغرب لدى اليونسكو، والسفير آدم الملا مندوب دولة الكويت الدائم لدى اليونيسكو، وعدة شخصيات تمثل مؤسسات كبرى للموضة والأزياء بالعالم.

وعبرت الفنانة كزينة عويطة في تصريح لمختلف وسائل الإعلام الدولية التي حضرت التظاهرة، عن سعادتها بالمشاركة في هذه التظاهرة العالمية الضخمة، التي تعرف مشاركة كبار المصممين العالميين، وكشفت بالمناسبة أنها ستظل تحمل حب المغرب في قلبها وتسعى بشكل دائم إلى التعريف به وبثقافته في مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن المصممة المغربية فاطمة الزهراء الإدريسي الفيلالي، اختارت إحدى مقاطع النجمة كزينة عويطة في عرضها لمجموعتها الجديدة من القفطان المغربي تحت عنوان “انبعاث”.

وكانت كزينة قد طرحت مؤخرا “ميني ألبوم”، تحت عنوان ” Isolated”، تضمن 5 أغاني (Decimal, If u let me, Lies, Stupid things, Witch)، وذلك على تطبيق أنغامي ومختلف الإذاعات الوطنية والعالمية.

واختارت الفنانة كزينة إطلاق فيديو كليب أغنية Lies على قناتها الرسمية بموقع اليوتوب، وهي الأغنية التي جمعتها بالرابور العالمي “تي ويين”، حيث فضلا تصويرها بمدينة مراكش، والتي حققت مليون مشاهدة.

وقصّت كزينة عويطة شريط إنتاجاتها خلال السنة الجديدة 2020، بهذه الأعمال، حفاظا منها على نفس إيقاع السنة المنصرمة، التي تميزت بطرح مجموعة من الأعمال المنوعة، أبرزها ألبومها الأول الذي تضمن 10 أغان.