الفنانة فضيلة بنموسى تسقط على خشبة المسرح بمدينة بريكسيل خلال آدائها لمسرحية دار الغفلة

حميد البقال / بريكسيل

سقطت على خشبة المسرح الفنانة فضيلة بن موسى خلال مسرحية دار الغفلة التي كانت في دورتها بمدينة بروكسيل.

هذا وقد كان دور الفنانة جد مهم في المسرحية مما أدى إلى إلغاء الحفل الذي نظمته القنصلية العامة بروكسيل.

و كان سقوط الفنانة في آخر لقطة من هذه المسرحية الهزلية التي تناقش التطرف والتشدد وتحث على دين الوسط والاعتدال. هذا وقد تم تقديم الإسعافات الأولية في عين المكان للفنانة فضيلة ثم تم نقلها إلى المستشفى كي مون تحت الرعاية الطبية.

متمنياتنا بالشفاء العاجل للفنانة المقتدرة فضيلة بنموسى