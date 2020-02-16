كُورُونا..أشباحٌ حِصْنُها سَرادِيبُ

رمضان مصباح الإدريسي

كُوِّرَتْ، هل حلَّ القَضا والحِسابُ — مِن هُيولى، لا مِدفعٌ أو شهابٌ

مِجهرِيّ لا عينَ تنظُر لِمسخِ – – مِن ضلالاتِ العلم طرًّا يُهاب

كُمِّمت أفواهٌ فلا صوتَ يعلو – – لا عِناقٌ يا وَيحَ ثَغرٍ لا يُجابُ

مُهلِكٌ في صمتٍ فيا رُعب غولٍ – – كيفَ نَدنو مِن فاتكٍ لا يُصاب؟

كيفَ تَبلونا بعد بَلْوى تمادتْ – – بعدَ أن دَمَّرنا فَحقَّ العِقابُ

ما تَحاشَيْناها بِحارا بِلَوْثٍ – – قدْ غدَتْ مَرمى،اذْ لِكلٍّ نِصابُ

ما تدارَكناها مُروجا تُعانِي – – منْ زَناجِير كُلُّها أنيابُ

كمْ غَصبْنا مِن غابِنا كم قتلْنا – – من وُحوشٍ عَسْفا ولَهْوًا يُعابُ

وانتَشيْنا بالحَربِ بَرًّا وبَحْرا – – لا نَرى بَأسًا ،ذا زمانٌ عُجابُ

ما سُقينا سٌمًّا ولا اصْطَليْنا – – مِن جراثِيم لوْ تآخت قلوبٌ

لو تفادَينا في العلومِ الدَّمارَ – – لوْ بَذرْنا بَذْرا لِسلمٍ يُثابُ

كمْ عَلوْنا حتى تَناءت نجومٌ – – عن مَراقِينا ،يا لَنا كَمْ نُرابُ

ثمَّ فاخَرنا اذ سَحَقْنا شُعوبا – – مِن ضِعافٍ، كالظَّبْيِ تَنْهَشُه الذئابُ

ها تُوَيجٌ يَفْتك بنا لا يُفاضِل – – بينَ انْسٍ ،إذ لِكُلٍّ رُضابُ

يا بَني أرْض كُلُّنا مِن هُيولَى – – هلْ سَننْسى أحقادَنا إذْ نُصابُ؟

هل سنُجْلي أوزارَنا إذْ غَدوْنا – – صيدَ تيجانٍ قد غَشاها لُعابُ؟

فَلنقِف تَبْجيلاً لصِين تَأذَّتْ – – فانْبَرى فُرسانٌ لها ،حَواجِيبُ

للنِّزالِ المُستَغْرَبِ المُستحيلِ – – ضِد أشبَاحٍ حِصنُها سَرادِيبُ