مكــة …انهيار مباني وغرق احياء كاملة

وجدة سيتي

عرفت مكة يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019 أمطارا طوفانية أدت إلى انهيار مباني وغرق أحياء كاملة، وحسب جريدة « سبق » السعودية فإن الأمطار التي اختلطت برياح قوية قد تسببت في انهيارات في مجرى السيل الواقع خلف المخطط الرابع بالشرائع، ووصلت إلى الأسفلت، مؤكدة أنها أصبحت تشكل خطرا على مرتادي الطريق.

في حين أكدت جريدة عكاظ انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء مثل اللحيانية وعين شمس وقرى في محافظة الجموم التابعة لمكة. وقد أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي غرق سيارات بالكامل وتضرر البنى التحتية في عدد من أحياء مكة، مما دفع برواد الشبكات الاجتماعية إلى انتقاد تكرار مثل هذه الأزمات سنويا دون أن تقدم إدارة مكة لأية حلول جذرية من شأنها أن تحمي الأرواح والبنايات.

من جهتها، أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى احتمال هطول امطار جديدة، مؤكدة على أن الأجواء لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح قوية تحد من مدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق تابعة لمكة وأخرى تابعة للمدينة وأجزاء من تبوك والجوف وحائل.