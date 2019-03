– علم الأرقام.. لمعرفة الشخصية واستكشاف المستقبل ــ الحلقة الثالثة

رمضان مصباح الادريسي

الحلقة الثالثة:

6 وصف الأرقام:

الرقم: 1

هو الرقم المرجعي ، الموجود في أساس كل شيء.

من خلال انقسامه الداخلي تتولد عنه سائر الأرقام. انه بمثابة آدم ،الذي خلق الله من ضلعه حواء. انه يمثل الوحدة المتوالية الانقسام.

ينتصب الواحد كمنارة، كصلة عمودية تربط السماء بالأرض؛ الالهي بالبشري؛ والطاقات ذات الذبذبات العالية بالطاقات ذات الذبذبات المنخفضة.

وينتصب الواحد مستقيما وجافا كرئيس حرب فخور.

رئيس من فئة أعداد ال »يانغ » الذكورية. انه الرقم الأول من سلسلة الأرقام الفاعلة؛ كما أنه يمركز(فيه) جميع الطاقات.

* ان ال: 10 و ال 100 وال 1000 ؛هي أرقام متناسقة

Harmonic مع ال : 1.

وهناك أرقام أخرى ،حينما تختزل تعطي الرقم: 1.

مثال:

19 هي 9+1= 10 =1

28 تعطي: 8+2=10=1

37 تعطي 7+3= 10 = 1

الرقم: 2

مصدر العدد 2 هو عملية القسمة الأولى للعدد:1.

انه مبتدأ النظام الثنائي/ الزوجي binary system؛ ويتموقع كقطب آخر(الأول هو:1) : الرقم الأول من فئة » اليين » ، في مقابل الرقم الأول من فئة « اليانغ ».

وهو الاستقطاب السالب (-)في مقابلة الاستقطاب الموجب(+).

وحتى تتضح الصورة أكثر اقول: الأنثى في مقابلة الذكر.

وهما قطبان متساويان،لاتفاضل بينهما؛ لكل دوره ؛ولا يتواجد أحدهما دون الآخر.

ال: 1 = يانغ ،ذكر، موجب، وواثق من نفسه (مثاله:عنصر النار).

ال:2 = اليين،مؤنث ،سالب،متردد حتى في البحث عن نفسه؛عن وحدانيته الداخلية، من خلال ازدواجيته(مثاله:الماء).

بقدرما يعتبر ال:1 مرسلا ،يعتبر ال2: مستقبلا.

ان 2 بحاجة الى الحماية ،والتشبع بالطاقة من طرف ال:1؛ وهذا ما يدعوه الى أن يقترح عليه الحب والاحتضان.

رسمه (2) باستدارة في أعلاه ،تبدو كما لو أنها ذراع تلتف حول عنق ال:1،وتتشبث به.

الرقم: 3

بعد الأطروحة ونقيضها يشكل العدد:3 التركيب.

انه تعبير عن العلاقة بين 1 و 2. انه المولود، ثمرة اقترانهما .

انه رمز للتثليث: الأب ،الابن، الروح القدس.(في المسيحية)

براهما ،فيشنو، شيف. أوزيريس ، ازيس،حورس

بعل، أستارتي، هيلكارت. الماضي ،الحاضر، المضارع.

البدني،العاطفي، الذهني . الميلاد ، الحياة ، الوفاة.

وهكذ فرقم:3 يحيل على كل التثليثات.

وهو يرمز الى الفعالية ، النجاح،ا لسعادة، والحظ.

أنشطته تشمل : الابداع ،التعبير،ا لتوسع، التحقيق، التعبير اللفظي،ا لعلاقات الانسانية.

أحيانا يمكن ل:3 (صاحبه) أن يكون عدوانيا ،غاضبا وكارها.

رسمه بنقطه الثلاثة (هوائيات:antennas ) تعبير عن التلقي و التعبير بخصوص ثلاثة مستويات: الأحاسيس،ا لعواطف، والأفكار.

الرقم: 4

مع هذا الرقم نحن الآن منغلقون داخل جسدنا، بين الجدران الأربعة لسجننا المادي ؛م نغرزون في أساسنا الأرضي. اننا موجهون حسب النقط الأربع ، بايقاع الفصول الأربعة(ودورات السنة الأربع).

ال:4 يرمز الى العناصر الأربعة الأساسية: النار، التراب، الهواء والماء.

انه يدعونا الى التواصل مع عالمنا المادي ،والقوى التي تحيط بنا.

ال:4 من فئة اليين ،وعليه فهو جامد ،منكفئ على نفسه؛ سجين أحيانا لرغبته الملحة في الاتقان.

يعرف كيف يثني عموده الفقري صوب الأرض ،ويصبر على الروتين.

رسمه يبدو كما لو أنه صانع خزفي منهمك، بيديه، في صنع نفس الآنية .

*على مستوى الأبجدية -كما سيتضح لاحقا – فان الحروف ذات القيمة4،هي :

D.M.V.

ومن هنا فالعدد4 معني ب:

التفاصيل ،الصلابة، النظام، التصميم، ا لسرية،ا لاستقامة،ا لألم،الأسنان، والديون.

the details, the hardness, the discipline, the détermination, the discretion, the righteousness, the pain, the

teeth, debtsbre

ومعني ب:

المنزل، الطريقة، المادة، الخصاص المالي، التواضع، دقة التفاصيل، الحزن، الهوس،

الرتابة، البؤس.

melancholy, maniaquerie, monotony, misery

الارادة، التحقق، الحقيقة،

will, verification, truth

وباختصار فان ال4 يرمز الى :العمل(أربعة أعضاء)،الفعل الملموس قوة الانجاز التطبيقي؛ لكنه يرمز أيضا للمسكنة والدروشة.

الرقم: 5

انه النجمة ذات الخمسة أضلاع ؛الخماسية النشيطة ،الباعثة للطاقة؛ التي يمكن أن تحمينا ،ولكن ،في نفس الوقت ،يمكن أن تهاجمنا.

انها حماية من الأضرار، وفي نفس الوقت رمز للعمل المباشر.

ال:5 شديدة الطاقة؛ انها الانسان بحواسه الخمسة ،واستعمالاتها الحياتية المعروفة. انها تدفع عن حريتها ازاء سجون ال:4.

كل أصبع من أصابعنا الخمسة ،يعتقد أنه حر؛ لكنها كلها مرتبطة بيد واحدة.

ترمز الخمسة الى المرحلة الخامسة من التطور، انطلاقا من ال:1.

» ان الطفل:1 سيرتبط ب:2 في بحثه عن الدفء العاطفي؛ ومن هنا عليه أن يواجه حساسيته ،وعدم ثقته الداخلية. ثم عليه أن يقرر الابداع ، والتعبيرمع ال:3. بعد هذا ،ومع الأربعة، عليه أن يبذل جهدا لبناء مسكنه ،والتوفر على قاعدة مطمئنة، لمواصلة تطوره.

مع ال :5 يستجيب لنداء الحرية ،خارج الجدران الأربعة.

ومن هنا الرغبة في السفر ،المغامرة بالأفكار و الأحاسيس.

بعد التبعية المادية ،ي أتي الدور على الحرية ،والفضاءات الشاسعة، والرغبة في التجديد ،والتنوع واللذة. »

(10)

ان الخمسة رقم للتفكير السريع؛ وهو يبحث في جميع الاتجاهات ،موجها هوائياته المتعددة.

يصعب عليه اختيار الطريق الذي سيشبع فضوله.

انه مصاب بالحركة المفرطة، ولا يستطيع وقف دفق أفكاره وحركاته.

أحيانا تتحول حماسته ،ومؤهلاته الكوميدية ،الى تسويفات أو نقد لاذع.

ولمعرفته السيكولوجية يستطيع خداع ال:2 وال:6.

