جمعية امي للمرأة في وضعية صعبة ببركان تقيم حفلا على شرف تخرج الفوج الأول من مربيات التعليم الأولي

كان مقر جمعية امي للمرأة في وضعية صعبة ببركان على موعد مع حفل تخرج الفوج الأول من مربيات التعليم الأولي و الذي بلغ عددهن 55 مربية ضمن برنامج التدرج المهني .

و يعد هذ التكوين أولى ثمرات محور خطة عمل الجمعية المتعلق باكساب المهارات الحياتية للعنصر النسوي موازاة مع التعلم الأساسي .

و يعتبر هذا التكوين من مخرجات الاتفاقية المبرمة بين جمعية امي و المندوبية الجهوية للتكوين المهني بوجود و المركب المهني للتكوين المهني ببركان و المدير الإقليمية لوزارة. التربية الوطنية ببركان



و تميز حفل التخرج -الذي حضره تلة من الفعاليات الجمعوية و المهتمين بمجال التكوين المهني- بكلمة الرئيسة المؤسسة للجمعية السيدة الطاوس بودشيشي عبر الأنظار المرئي حيث هنأت المتوجات بس هناك الأهلية للممارسة التربية و التكوين بسلك التعليم الأولى و صنفت هذه المهمة بالدينامية و التجديد و البحث المستمر .حيث فسرت في معرض حديثها قيمة التعليم الأولي في المسار المهني للطفل و ما يتطلبه هذا النشاط من مهارات مرتبطة بالعلوم الإنسانية خصوصا علم النفس التربوي و اختتمت كلمتها بالشكر الجزيل و العرفان بالجميل لكل الشركاء الذين ساهموا إلى جانب الجمعية في هذا التكوين مؤكدة علىيقينها بأن هذا الفوج سيعطي لحقل التربية اضا٥ة نوعية و سيساهم لا محالة في تدليل بعض من صعاب التعلم

٠ ثم تابع الجمع عرض السيدة مديرة المركز و الذي ضمنته الإحصائيات و البيانات المتعلقة بالتكوين سواء بهدفه العام أو أهدافه الخاصة موضحة النموذج تابيداغوجي المتبع من لدن الجمعية سواء على الصعيد التكوين النظري و حجم الساعات الأسبوعية المخصصة له أو الآليات المتبعة في مجال التعليم التطبيقي و طرائق حل المشكلات و الوضعيات الخاصة بالأطفال

و اعترافا منها بالمجهودات التي شاركت في تكوين المربيات تم تكريم مجموعة من هيئة التأطير التربوي و هيئة المكونين الذين زودوا المتوجهات بالنصائح و التوجيهات الواجب اتباعها للنجاح في مهمتهم