فيروس كورونا : تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين إلى إشعار آخر

تقرر، بتنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 إلى إشعار آخر.

وأوضح بلاغ مشترك أنه تقرر تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين، والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية، وقضاء التحقيق، وذلك في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي و انتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد19) ، و حرصا على سلامة كل العاملين بمحاكم المملكة ، قضاة وموظفين ومساعدي القضاء، وكذا المتقاضين والمرتفقين.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار يأتي أيضا انسجاما مع التدابير التي تم الإعلان عنها من طرف الحكومة لمحاصرة هذا الوباء و منع انتشاره، ومن منطلق الحرص على ضمان الامن الصحي داخل المحاكم.

وأكد أن جميع المؤسسات والسلطات المختصة ستواصل العمل على التطبيق الصارم للقانون كل في نطاق اختصاصه.

(ومع 16/03/2020)