مجلس جهة الشرق يحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتضن مقر مجلس جهة الشرق، اليوم الاحد 8 مارس الجاري، حفلا على شرف النساء العاملات بمجلس الجهة، وذلك بحضور السيد عبد النبي بعوي رئيس المجلس، والسادة والسيدات أعضاء المجلس، وأعوان الادارة.

ويأتي هذا الاحتفال، عرفانا بالإنجازات التي حققتها المرأة العاملة بمجلس جهة الشرق، حيث نوه السيد رئيس مجلس الجهة، بالتضحيات الجسام التي تقدمها نساء مجلس الجهة.

وقال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن ما قامت به المرأة ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج لمجهودات جبارة تم بذلها، حيث استطاعات المرأة إبراز ذاتها في مختلف الميادين وعلى كافة الاصعدة.

وأشار السيد رئيس مجلس جهة الشرق، الى أهم الانجازات التي قامت بها المرأة، سواء، جهويا، وطنيا، ودوليا.

وأبرز السيد عبد النبي بعوي، ان الاحتفال بمرأة مجلس جهة الشرق، يأتي في إطار الاعتزاز بالدور الذي تلعبه داخل مجلس الجهة، وإسهامها في تدبير المرفق العمومي.

ويحرص مجلس جهة الشرق، كل سنة على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحل كل يوم 8 مارس من سنة، والاهتمام بالمرأة العاملة بالمجلس.