جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي عمالة افران تكرم الموظفات بمناسبة العيد الاممي للمرأة

افران: عبد العزيز لفلاحي

تخليدا لليوم اليوم العالمي وكعادتها ابت جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي عمالة اقليم افران ان تشارك المراة الموظفة بمصالح العمالة فرحتها بهده المناسبة الاممية, ودلك من خلال تنظيم حفلا فني لفائدتها وقد عرف هدا الحفل الدي عرف حضورا مكثفا لكل العاملات بالعمالة تنظيم قرعة للفوز بثلاتة هواتف ذكية وتذكرة لعمرة رمضان 2018 . وتدخل هده الباذرة في اطار الاعتراف بالدور الدي تلعبه الموظفة بهدا القطاع من خلال تفانيها في خدمة الصالح العام والجمع بين الامور الاسرية والمجال المهني وكدا المكتسبات التي تحققت لفائدة التساء بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على هده الفئة.كما استمتعت النساء التي حضرن هدا الحفل من لوحات التراث الصوفي لفرقة عيساوة. فهنيئا لكل النساء بعيدها الاممي.