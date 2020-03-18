إعلان إلى آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ مؤسسة بنعلي للتعليم الخصوصي بوجدة

محمد شركي

تعلن إدارة الموقع التربوي

www.edorous.com

المتخصص في بث مختلف الدروس بالصوت والصورة … ستساهم في نشر دروس من إعداد أستاذات وأساتذة مؤسسة بنعلي للتعليم الخصوصي بوجدة

وبإمكان أولياء أمور المتعلمين فتح هذه الصفحة وتزويد أبنائهم بما تتضمنه من دروس وتمارين ستكون متبوعة بالتصحيح، وهي خاصة بمستويات السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي والثانية باكالوريا في مختلف المواد الدراسية لتدارك آثار الظرف الطارىء الذي تسبب في إغلاق أبواب المؤسسات التربوية

كما يمكن زيارة رابط مؤسسة بنعلي للتعليم الخصوصي بالفيسبوك:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008219530721.

ونأمل أن يكون الإقبال كبيرا على هذه الدروس .

والمرجو من الجميع تعميم هذا الإعلان .