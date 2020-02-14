تعزيز المشهد النقابي بتاوريرت بتأسيس السكرتارية الاقليمية للادارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم ف د ش

العيون في 13/02/2020

بـــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

انعقد بمدينة العيون سيدي ملوك يومه الخميس 13 فبراير 2020 جمع عام تأسيسي للسكرتارية الإقليمية لهيئة الإدارة التربوية للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل (فدش) بحضور كل من الإخوة : عضو المجلس الوطني والمكتب الإقليمي، عضو المكتب الجهوي والكاتب الإقليمي بتاوريرت، الذين ذكروا بالدور المحوري الذي تعلبه هيئة الإدارة التربوية مع باقي الفاعلين في الارتقاء بمنظومة التربية والتعليم ودعوا الحضور إلى رص الصفوف من أجل عمل نقابي عقلاني جاد و مسؤول يحفظ كرامة وحقوق نساء ورجال التعليم في مختلف مواقعهم. وبعد المناقشة والتداول في كل من اكراهات الوضع التعليمي عموما، المتسم بتزايد منسوب الاحتقان والتذمر في صفوف شغيلة القطاع، ومختلف المشاكل التي تعاني منها فئة الإدارة التربوية خصوصا، توافق الجميع على ضرورة الاجتهاد في سبيل الرقي بالمكانة الاعتبارية لهذه الفئة ضمن المنظومة التربوية من خلال تسطير برنامج عمل يستحضر البعد التأطيري والتكويني دون إغفال جانب الدفاع عن الحقوق والمطالب.

ليتم بعد ذلك انتخاب أعضاء مكتب السكرتارية الإقليمية للإدارة التربوية الذي جاء على الشكل الآتي:

المنسق الإقليمــي: نور بلقاسم

نائب المنســق: المالكي الحسين

الكاتــب: محمودي فؤاد

نائب الكاتــب: موليدة علي

مستشارون مكلفون بمهام: صديقي أسماء – حياة فخاري – جاوجاو ادريس – التامري الصديق – حسن خشان – مشياخ حميد.

وفي الختام عبر الاخوة أعضاء السكرتارية عن وفائهم وتشبثهم بالنضال في إطار النقابة الوطنية للنعليم العضو في ف د ش وكلهم أمل في دعم ومساندة الأجهزة الإقليمية والجهوية لمطالب فئة الإدارة التربوية مع ضرورة إيلاء المكتب الوطني الأهمية اللازمة لملفها المطلبي في جميع لقاءاته مع الوزارة