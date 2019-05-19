اللهم ارحم فقيد التعليم محمد لمقدم

ونحن على بعد ايام من تاريخ اجراء امتحانات الباكالوريا,تدكرت روحا طاهرة قبضت من خالقها في مثل هاته الايام,انها روح شهيد مهنة المتاعب,المرحوم محمد لمقدم,

الكل يتدكر هدا الشخص,الدي كان قيد حياته من اخلص الناس لمهنته,يتنقل بشكل يومي من مدينة وجدة حيث سكناه الى مدينة تاوريرت حيث مقر عمله,بدون كلل ولا ملل في سبيل خدمة وطنه هدا الاخلاص يتجلى لكل من يشك في اخلاصه في موته رحمه الله وهو راجع من عمله الدي تمثل انداك في تدبير امتحانات الباكالوريا,فزهقت روحه الطاهرة قبل وصوله الى بيته للالتحاق بابنائه وبناته,الدين بدون شك كان الخبر النازل عليهم كالصاعقة لانهم افتقدوا اعز الناس واغلاهم في الدنيا,كما افتقدته اسرة التعليم في الجهة الشرقية وخاصة اصدقاؤه في مديرية تاوريرت بنفس الاسى والحزن لكن لا مرد لقضاء الله جل في علاه

اللهم ادعوك في هدا الشهر المبارك,وفي هاته الايام التي يتضرع اليك المسلمون بصيامهم ان ترحم المرحوم برحمتك الواسعة,وان تجازيه على حسن اعماله وتضحياته في سبيل وطنه بجنتك التي وعدت بها من رضيت عنهم يا غفار,

اللهم الق سكينتك في قلوب ابنائه وبناته وعقيلته وصبرهم على فقيدهم كصبر نبيك ايوب عليه السلام,اللهم اجعل دعائي ودعاء كل من قرأ مقالتي في صحيفة المرحوم محمد لمقدم,ونورا في قبره,وانيسا في وحشته يا دا المعارج امين