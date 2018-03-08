تهنئة بمناسبة عيد المرأة

بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة والدي يصادف الثامن من شهر مارس عن كل سنة,تتشرف الادارة التربوية,وكدا الاطر التربوية العاملة بمجموعة مدارس مصعب بن عمير,بتقديم احر المتمنيات للمراة المغربية قاطبة,وللاستادات العاملات بالمؤسسة على وجه الخصوص,وهن تباعا:

الاستادة يمينة سغيري -الاستادة نادية اشان -الاستادة نادية بالهواري -الاستادة نعيمة اصبار -الاستادة سميرة رحماني – الاستادة الهام غزواني -الاستادة فوزية الخرباوي الاستادة يمينة رحماني -الاستادة عزيزة البروزي -الاستادة ايمان اوقسو.

وبهاته المناسبة ايضا يتمنى الجميع للاستادات موفور الصحة والعافية والنجاح في مهمتهن التربوية.

كما لا تفوتني الفرصة كمدير مؤسسة ان ابارك لاستادات مدرسة المختار السوسي بمديرية تاوريرت عيدهن السنوي املا للجميع اطيب المتمنيات.