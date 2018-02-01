المديرية الإقليمية لفجيج

بوعرفة في :30 يناير 2018

مدرسة جماعاتية جديدة بالمديرية الإقليمية لفجيج

في سياق تنزيل المشاريع المندمجة المنبثقة عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030،

والخاصة بتطوير التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق دات الخصاص (المشروع4)،

وتحقيق تكافؤ الفرص في الولوج للتربية والتكوين والتعليم(مشروع 1)، وتحسين جدوى وجاذبية

المدرسة (مشروع7) وانسجاما مع مخطط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين – جهة الشرق – ،

الدي يروم تحسين الأداء والمؤشرات التربوية ومحاربة الهدر المدرسي،أشرفت لجنة مختلطة

*جهوية – إقليمية* على إعطاء الانطلاقة الفعلية لبناء مدرسة جماعاتية بمنطقة أنباج التابعة لجماعة

بوعنان بحضور مختلف الشركاء والمتدخلين ودلك يوم الثلاثاء 30 يناير 2018. وبهده المناسبة يتقدم

السيد المدير الٌإقليمي لوزارة التربية الوطنية لفجيج بالشكر الجزيل للسيد مدير الأكاديمية الجهوية – جهة

الشرق – على الإشراف الفعلي على هدا المشروع حتى إخراجه إلى حيز الوجود، وعلى العناية

الخاصة التي يوليها لهده المديرية. كما لا يفوته أن يتقدم بالشكر الجزيل للسلطات الإقليمية والجماعة

الترابية لبوعنان على انخراطها الإيجابي في هدا إنجاح المشروع.