ناس يفرون من الأوطان وأوطان تفرُّ من الخرائط..

مصطفى قشنني



هناك لحظة في تاريخ كل أمة تصبح فيها الجغرافيا مجرد فكرة مؤرقة، حيث تتداخل حدود الأرض مع حدود الروح، وتصبح الخرائط التي رسمتها الإمبراطوريات الإستعمارية القديمة مجرد خطوط وهمية تخنق البشر وتجبرهم على إعادة تعريف أنفسهم بعيدًا عن مراكز الثقل التقليدية. في هذه اللحظة، يتحول الوطن إلى سؤال مفتوح، ليس له جواب واحد، بل جواب لكلِّ من يحمله في قلبه أو يتركه خلف ظهره. “ناس يفرون من الأوطان وأوطان تفر من الخرائط”، جملة تلخص تناقضاً كبيراً في هويتنا المعاصرة، تناقض يجعل من الهجرة ليست مجرد حركة جسدية، بل رحلة روحية نحو المجهول في محاولة لاستعادة الإنسانية التي سُلبت تحت وطأة الأنظمة والقوانين.

التأمل في هذا المشهد الإنساني الذي نعيشه اليوم يثير في النفس سؤالاً وجودياً: متى تحول الوطن من ملاذ آمن إلى سجن مؤقت؟ وكيف تحولت الخرائط التي رُسمت لتحديد المكان إلى أدوات للفصل والتهميش، بينما يظل الإنسان يحلم بأفق لا تحده الأسلاك ولا يحدده جدار؟ ربما يكون الجواب في طبيعة العلاقة بين الإنسان والمكان، حيث المكان ليس مجرد وعاء جغرافي، بل هو مرآة للذاكرة الجمعية، محطة لتجارب الأجداد، ومسرح لأحلام الآباء. لكن حين تتحول هذه الذاكرة إلى ماضٍ لا يُستعاد، وحين يتحول الحلم إلى كابوس يومي، يصبح الوطن فكرة هشة تحتاج إلى إعادة اختراع في كل مرة يغادر فيها أحد أبنائه.

الفرار من الأوطان ليس دائمًا هروباً من الفقر أو البطالة، فهو غالباً هروب من معنى مفقود، هروب من وطن تحول إلى إدارة بيروقراطية باردة، ووطن تحولت مؤسساته إلى أقفاص تخنق الإبداع وتقتل الطموح. الشباب الذين رأيناهم يعبرون البحر، أو يتسلقون الأسلاك، نحو سبتة المحتلة، كانوا يحملون في عيونهم أكثر من مجرد رغبة في لقمة عيش، كانوا يحملون فلسفةً كاملة عن الحياة، فلسفة تقول إن المكان لا يُعرف بالحدود، بل بالحرية التي يتيحها. عندما يصبح البقاء في الوطن أشبه بالجلوس في غرفة مظلمة بملايين الجدران كما عبر عن ذلك الشاعر محمد الماغوط، يصبح الرحيل ضرورة وجودية، ليس للبحث عن بديل، بل للبحث عن معنى للحياة نفسها

أما الأوطان التي تفر من الخرائط، فهي أوطان لم تعد قادرة على احتواء أحلام أبنائها، أوطان ضاقت بها الحدود، وانكمشت فيها الآفاق، فأصبحت أشبه بقوقعة تريد الإبقاء على مكتسباتها دون النظر إلى الروح المتعطشة للانطلاق خارج نطاقها المسموح. الأوطان التي تفر من الخرائط هي التي تكتشف فجأة أنها لم تعد تملك معنى في ضمير سكانها، لأنها أهملت تحديث نفسها، أهملت أن تكون فضاءً للأمل، فتحولت إلى مجرد نقطة على خريطة لم يعد أحد يهتم بها. إنها لحظة انفصال بين الكيان الجغرافي والكيان الإنساني، بين ما هو مرسوم على الورق وما هو محفور في القلوب.

لكن الأكثر إيلاماً في هذه المعادلة هو ذلك الصوت الداخلي الصامت الذي يصرخ في كل مهاجر: “هل تترك وطنك أم وطنك هو الذي تركك؟”. السؤال الحقيقي ليس عن الهجرة، بل عن معنى الانتماء في عصر تُعاد فيه تعريف كل الثوابت. في عصر العولمة، أصبحت الهوية سائلة، أصبح الوطن خياراً وليس قدراً، وأصبحت الخرائط التي رسمها المستعمرون في مؤتمراتهم القديمة مجرد تراث استعماري يستمر في تقطيع أوصال الشعوب دون أي اعتبار لرغباتها في الوحدة أو في الانفتاح. الأوطان التي تفر من الخرائط هي تلك التي تدرك أن حدودها لم تعد تعكس واقعها الاقتصادي أو الثقافي، وأن عليها أن تعيد اختراع نفسها ككيان يتجاوز الجغرافيا نحو العلاقات الإنسانية والاقتصادية العميقة.

إن الفرار ليس خيانة للوطن، بل هو بحث يائس عن وطن آخر في داخل الإنسان نفسه، بحث عن الانتماء إلى قيمة أو إلى فكرة، إلى مشروع يجعل للحياة معنى. من يفرون ليسوا خونة، بل هم ضحايا أغلى ما في الحياة، ضحايا فقدوا الأمل في أن تكون الجغرافيا حاضنة لهم، فضاقت بهم الدروب فلم يجدوا سوى البحر، ذلك البحر الذي لا يحمل خريطة ولا يحمل تأشيرات، ذلك البحر الذي يعدهم بأن يكونوا أحراراً، ولو للحظات، بعيداً عن كل ما يضيق بهم الأفق.

وفق الطرح الفلسفي، يمكن القول إن الإنسان المعاصر يعيش أزمة مكان، فهو بين وطن لا يشبهه، وبين عالم لا يرحب به، وبين حدود لا تعبّر عن هويته. هذه الأزمة تجعله يبحث عن أرضية جديدة للوجود، عن مكان يمكنه فيه أن يكون نفسه دون أن يكون أسيراً لخرائط عفا عليها الزمن أو لأنظمة لم تعد تمثل تطلعاته. إنه يريد أن يكون جزءاً من عالم يتسع للجميع، عالم تتلاشى فيه الحدود أمام حرية التنقل والإبداع، لكنه يجد نفسه في مواجهة جدران صلبة تذكره بأنه لا ينتمي، وأن مكانه ليس هنا، بل هناك، حيث يبدو كل شيء ممكناً، ولو كان مؤقتاً

هذا التمزق والإنشطار بين الإنسان والأرض، بين الروح والخرائط، هو سمة العصر، هو صرخة جيل بأكمله يرفض أن يكون رهينةً لماضٍ لا يرغب فيه، أو مستقبل لا يشارك في صنعه. الأوطان التي تفر من الخرائط هي في الحقيقة أوطان تخشى التغيير، تخشى أن تخرج عن النمط التقليدي للدولة القومية، بينما الأفراد يتجهون بسرعة نحو عوالم افتراضية لا تعترف بالحدود، نحو ثقافات ممزوجة، نحو هويات هجينة تعكس تعقيدات العصر.

وهنا يكمن السؤال الأعمق: هل يمكن للوطن أن يبقى وطنًا إذا تخلى عن أبنائه؟ هل يمكن للخريطة أن تحتفظ بمعناها إذا لم تعد تعكس حياة البشر فيها؟ هذه الأسئلة ليست مجرد تأملات فلسفية، بل هي تحديات عملية تواجه الدول والمجتمعات اليوم. حين يصبح الهروب من الوطن ظاهرة جماعية، فإن ذلك يعني أن الخلل ليس في الأفراد، بل في النظام السياسي الذي يجعل من الحياة فيه مستحيلة، أو على الأقل غير محتملة.

ما نراه من مشاهد الفرار الجماعي ليس سوى انعكاس لحالة أعمق من التغيير، تغيير في مفهوم الوطن، تغيير في مفهوم الحدود، تغيير في مفهوم الانتماء نفسه. نحن أمام تحول كبير في العلاقة بين الإنسان والمكان، حيث لم تعد الخرائط هي التي تحدد مصيرنا، بل أصبحت أحلامنا هي التي ترسم حدودنا الجديدة. أولئك الذين يغادرون لا يتركون أوطانهم، بل يحملونها معهم في قلوبهم، ويبحثون عن مكان يليق بها، أو عن مكان يمكنهم فيه إعادة بناء تلك الأوطان بطريقة تليق بحلمهم الإنساني.

إذن، النتيجة ليست رحيلاً عن الوطن، بل رحيلاً عن فكرة ضيقة عنه، عن فكرة تقول إن المكان هو كل شيء، بينما الحقيقة أن الإنسان هو جوهر المكان، وأن المكان بلا إنسان هو مجرد خرائط جافة لا تنبض بالحياة. حين تفر الأوطان من الخرائط، فإنها تدعونا إلى إعادة تعريفها، إلى جعلها فضاءً للحلم والحرية، لا سجناً للجسد والروح. وهذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا اليوم: كيف نصنع أوطاناً لا تفر من خرائطها، بل تحتضن كل من يحملها في قلبه، كيف نصنع جغرافية جديدة تتسع للكل وتحتفي بالتنوع وتحتضن الأحلام قبل الأجساد وصدق الشاعر حين يقول: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها * ولكن أخلاق الرجال تضيق..

المصدر : ريسبريس