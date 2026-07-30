من ملك كرة القدم » إلى منصب رئيس الوزراء؟ صعود فوزي لقجع في المغرب

ستراتيجيكا 51

25 يوليو 2026

ترجمة رمضان مصباح

في ظل الديناميكيات المعقدة والجامدة ظاهريًا ،لعلاقات القوة الراسخة في شمال إفريقيا قد يبدو تعيين رئيس للوزراء حدثًا غير ذي أهمية من الناحيتين الوظيفية والنظامية.

مع ذلك، قد تحمل الأحداث غير المتوقعة أحيانًا إمكانات هائلة: فحتى في منطقة معروفة بجمودها وعجزها عن تغيير مسارها، قد يكون لتعيين تكنوقراطي ذي نفوذ واسع يمتد عبر قارات متعددة أثر حاسم.

تشير رؤيتنا إلى اسم يُرجّح أن يُغيّر موازين القوى في شمال أفريقيا: فوزي لقجع.

انضم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، البالغ من العمر 55 عامًا، والوزير المنتدب ، مؤخرًا ،إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر 2026، ينتقل لقجع تدريجيًا من كواليس ملاعب كرة القدم – حيث لُقّب بـ »قيصر كأس العالم » – إلى قمة هرم السلطة في المغرب.

وتستند سمعة لقجع إلى نتائج ملموسة؛ فمنذ توليه رئاسة الجامعة عام 2014، أشرف على تحديث شامل لكرة القدم المغربية. وفوق كل ذلك، هو رجل يحظى بثقة القصر الملكي المطلقة.

تكمن قوة لقجع الحقيقية في شبكة علاقاته الممتدة عبر ثلاث قارات:

الفيفا:

هو عضو في مجلس الفيفا (منذ عام 2021)، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، ويُعتبر على نطاق واسع الذراع الأيمن لرئيس الفيفا الحالي جياني إنفانتينو. ويحظى إنفانتينو بدعم الرئيس الأمريكي في ترشحه لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

أفريقيا:

تربطه علاقات وثيقة برئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، ويتمتع بنفوذ كبير داخل الاتحاد. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن فوز المغرب « خارج الملعب » على السنغال خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية – وهي قضية لا تزال قيد النظر أمام محكمة التحكيم الرياضي الطاس.

كان رد لقجع دبلوماسياً: « ليس لدينا أي موظفين مغاربة في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ لقد استضفنا ببساطة فعاليات لم يرغب الآخرون في تنظيمها » – تاركاً لكل فرد حرية استخلاص استنتاجاته.

أوروبا والشرق الأوسط:

يرأس فوزي لقجع اللجنة المالية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وفي خضمّ الصراع المحتدم لاختيار المدينة المضيفة لنهائي كأس العالم 2030، تزعم بعض المصادر أن لقجع، والسفير المغربي لدى الولايات المتحدة ،قد ضمنا بالفعل 20 صوتًا من أصل 22، بعد أن تعهدت قطر والسعودية بدعمهما. وإلى جانب هذا الضغط، يتمتع لقجع بنفوذ واسع لدى جميع التكتلات الدولية تقريبًا ،التي تلعب دورًا محوريًا في صياغة القرارات ،واتخاذها على المستوى فوق الوطني، وهذا يُعدّ ميزة بالغة الأهمية.

الولايات المتحدة:

يعتمد المغرب على لقجع ،وشخصيات أخرى ذات نفوذ كبير، في حملة ضغط واسعة النطاق لضمان حق استضافة نهائي كأس العالم 2030 على الأراضي المغربية.

لماذا هو تحديدًا، ولماذا الآن؟

تجاوزت الدعوات لتولي فوزي لقجع منصب رئيس الحكومة المغربية الانقسامات السياسية، وحظيت بتأييد واسع النطاق داخل البلاد.

بحسب صحيفة « تيل كيل »، أشاد قادة أربع كتل برلمانية – من الائتلاف الحاكم بالصفات الشخصية والسياسية لفوزي لقجع، بل وتمنوا له التوفيق في حال اختياره لقيادة الحكومة المقبلة.

ويبدو أن سببين يقفان أمام هدا الاختيار:

أولهما يتعلق بالضجر العام من رئيس الوزراء الحالي، رجل الأعمال عزيز أخنوش؛ فقلما يرغب أحد، سواء في الحكومة أو في المعارضة، في بقاء أخنوش في منصبه.

ويُقال إن رجل الأعمال المحنك على خلاف مع المقربين من القصر بسبب اختلافات جوهرية في العقلية وأسلوب الإدارة.