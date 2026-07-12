براغماتية في سوق الماشية:

رمضان مصباح

في قبيلتي يضحكون الذىب حتى يلفظ الخروف حيا.

وفي رواية قتلوه ضحكا.

ذات انتخابات قصد احد الاصدقاء شيخا مسنا، من دوار « افنشيرن »، لاقناعه باقناع اسرته الكبيرة، بالتصويت لمترشح من اعيان القبيلة.

استمع الشيخ بكل جوارحه، ولما انهى مخاطبه كلامه، اجابه بزناتيته الفصيحة:

» اينيي قا ادجلبذ اي الحاج اعمر »

قل لي منذ البداية انك تحشد للحاج..

طبعا لا يخفى قاموس الماشية هذا على اهلها، لان لفظة « ادجلبذ » تعني اقتياد الماشية الى السوق.

رحمهم الله جميعا: الاستاذ حلحال (الراوي)

الحاج عمرو محب. رىيس جماعة مستفركي لعشرات السنين.

والشيخ منالدوار المذكور.

ومن هذا القاموس جواب احد حجاج الزكارة لمن ساله عن حال البقاع المقدسة، حيث كان:

« مكانشعلاش اتحط اوجهها »

يقصد ان البلاد قاحلة، ولا خير للماشية بها.

استعيد هذا وانا استمع الى من يسعى للاقناع بكون ما حصل من اسود الاطلس من مسرح كروي، براغماتية ذكية.

ممن؟ الله اعلم.

ووفق هذا الفهم البىيس، فان منتخبنا لم يشارك في المونديال الا لجلب مصالح للدولة؛ وليس من اجل الفوز، وصولا الى اكبره.

وبعبارة اخرى، سبق ان استعملها لاعب المولودية القديم: اجويط:

يلا ما جابهاش القلم يجيبها القدم.

طبعا لم يكن يعني ما يعنيه « ابراغماتيو » الهزيمة؛ بل وضعه المادي ان فشل في دراسته.

ووفق هذا التبرير، علينا الا نحلم ابدا ببلوغ القمر.بل نقنع فقط بانعكاسه عى سطح البحيرة.

لان القصد سيكون داىما، داىما « الجلبة »

وما ملاعب البطولات العالمية الا اسواق ماشية،تسوقها الدول الصغرى للكبرى.

ياله من تفسير اقبح من الزلة.

لا يسعني الا ان اقول لهؤلاء (بني ويوي):

والله ما كاتحشمو.

ما اسست اكاديمية محمد السادس، بقضها وقضيضها، لتخريج شباب كروي، يؤمن بان الهزيمة اخر انتصاراته…