مجلس جهة الشرق يصادق خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 على مشاريع استراتيجية تعزز التنمية المستدامة بالجهة

عقد مجلس جهة الشرق،يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، أشغال دورته العادية لشهر يوليوز برسم السنة الجارية، برئاسة السيد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، وبحضور السيد محمد عطفاوي،والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، إلى جانب السيدات والسادة أعضاء المجلس، وممثلي المصالح اللاممركزة .

وصادق المجلس خلال هذه الدورة على حزمة من المشاريع والاتفاقيات ذات البعد الاستراتيجي، التي تهم قطاعات الرياضة والتعليم العالي والصحة والبيئة والتكوين المهني والاقتصاد الاجتماعي و التضامني، في إطار مواصلة تنزيل برامجه التنموية وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار

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وفي كلمته الافتتاحية،أكد رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، أن المجلس يواصل تنفيذ رؤيته التنموية القائمة على الالتقائية والشراكة مع مختلف الفاعلين، بهدف إطلاق مشاريع ذات أثر مباشر على تنافسية الجهة وجاذبيتها للاستثمار، مع الحرص على تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف عمالة و أقاليم الجهة.

كما أشاد رئيس المجلس بالمجهودات التي يبذلها والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، في مواكبة مختلف الأوراش التنموية، مؤكداً أن تتبعه الميداني المستمر وحرصه على تعبئة مختلف الشركاء والمتدخلين أسهما في إرساء دينامية جهوية جديدة، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وترسيخ ثقافة العمل المشترك القائمة على الالتقائية والنجاعة وتحقيق النتائج.

وفي قطاع الرياضة، صادق المجلس على مشروع إحداث أكاديمية لكرة القدم بمدينة وجدة بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم، بهدف تطوير البنيات الرياضية واكتشاف وصقل المواهب الكروية بالجهة، كما تمت المصادقة على اقتناء عشر ( 10 ) حافلات للنقل الرياضي لفائدة عدد من الجماعات الترابية، دعماً لممارسة الأنشطة الرياضية وتقريب الخدمات من الشباب.

في مجال التعليم العالي والابتكار، صادق المجلس على مشروع إحداث مكتبة جامعية باستثمار يبلغ 100 مليون درهم، بما من شأنه تعزيز البنيات الجامعية، ودعم البحث العلمي، وتوفير فضاءات حديثة لفائدة الطلبة والباحثين. كما تمت المصادقة على مشروع تأسيس مجموعة ذات النفع العام بإقليم الناظور تحت اسم « معهد جزري للابتكار التكنولوجي »، الذي يروم تشجيع الابتكار وتطوير الكفاءات في المجالات الرقمية والتكنولوجية

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وفي المجال السياحي والثقافي، صادق المجلس على مشروع يهم الترويج الترابي لإقليم بركان عبر برامج للتنشيط السياحي والثقافي والرياضي، بما يسهم في تثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية للإقليم وتعزيز إشعاعه.

وفي الجانب الاجتماعي والصحي، صادق المجلس على اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشرق وجمعية بلسم لدعم مرضى السرطان، بهدف تحسين أوضاع المرضى بالجهة، كما تمت المصادقة على اتفاقية خاصة للشراكة والتعاون تتعلق باقتناء حافلة لنقل مرضى السرطان لفائدة جماعة بني أنصار بإقليم الناظور.

كما صادق المجلس على تحديد الجدولة الزمنية الخاصة بإنجاز مشروع اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة المراكز الاستشفائية بعمالة وأقاليم الجهة ، بما يسهم في تعزيز العرض الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مجال التكوين والتأهيل، تمت المصادقة على اتفاقية خاصة بإنجاز وتدبير مراكز للتكوين المهني بجهة الشرق، بما يعزز فرص التأهيل والإدماج المهني للشباب ويواكب متطلبات سوق الشغل.

وفي المجال البيئي، صادق المجلس على اتفاقية خاصة بإنجاز وتدبير مركز لطمر وتثمين النفايات المنزلية بإقليم بركان، كما تمت المصادقة على مشروع الملحق رقم (1) لاتفاقية الشراكة المتعلقة بإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بكل من جماعة وجدة وجماعة أهل أنكاد وكولف إسلي.

وفي مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صادق المجلس على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل جوائز التعاونيات التابعة لعمالة وأقاليم الجهة ، الفائزة في إطار الجائزتين الوطنيتين « »للا المتعاونة » » و » »الجيل الأخضر » » برسم سنتي 2026 – 2027. كما تمت المصادقة على نموذج اتفاقية خاصة بين مجلس جهة الشرق والتعاونيات الفائزة بجائزتي « »الجيل المتضامن » » و » » للا المتعاونة « »، إضافة إلى نموذج اتفاقية خاصة بين جهة الشرق والتعاونيات المنتقاة في إطار برنامج « مؤازرة « .

وفي المجال الاقتصادي، صادق المجلس على ملاحق تعديلية لاتفاقيات شراكة تروم تمديد آجال إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية، خاصة تلك المرتبطة بإحداث وحدات صناعية لتثمين وتحويل المنتجات الفلاحية المحلية، إلى جانب مشاريع في مجال الصناعات الغذائية، بما يعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وإحداث فرص الشغل.

كما صادق المجلس على ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة المتعلقة بأشغال تقوية مداخل مدينة وجدة، وعلى اتفاقية شراكة خاصة من أجل تأهيل وعصرنة وإعادة بناء السوق الأسبوعي لكلوج بجهة الشرق.

واختتم مجلس جهة الشرق أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2026 بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.