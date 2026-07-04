بقلم بلميلود بن بلة حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري السابق : مبروووك المنتخب الوطني المغربي الشقيق، والشعب المغربي.

كثيرًا ما نسمع بعد نهاية المباريات عبارة: “هذا هو شوط المدرب.” لكن لماذا يُقال ذلك..؟



لأن المدرب الحقيقي لا يقتصر دوره على اختيار التشكيلة ووضع الخطة قبل انطلاق اللقاء، بل تظهر قيمته الحقيقية بين الشوطين. ففي تلك الدقائق القليلة، يقرأ ما حدث داخل الملعب، ويشخّص الأخطاء، ويجد الحلول، ويعيد ترتيب الأوراق، ويحفز لاعبيه نفسيًا وتكتيكيًا.

إذا كان فريقه متأخرًا في النتيجة، فإن الشوط الثاني يمنحه فرصة لتصحيح المسار. وإذا كان متقدمًا، فعليه أن يعرف كيف يحافظ على الأفضلية، ويقتل طموح المنافس. لذلك، كثير من المباريات تُحسم، ليس بما حدث في الشوط الأول، بل بما فعله المدرب بين الشوطين.

المدرب الكبير هو الذي يملك القدرة على تغيير مجرى المباراة بقراراته، سواء من خلال تعديل الخطة، أو إجراء تبديلات ناجحة، أو تغيير أسلوب اللعب، أو استغلال نقاط ضعف الخصم. أما المدرب الذي يكرر نفس الأخطاء، ولا يملك حلولًا، فإنه غالبًا ما يخسر معركة الشوط الثاني.

ولهذا السبب، عندما يقلب فريق النتيجة، أو يظهر بوجه مختلف بعد الاستراحة، يقول المحللون والجماهير: “هذا شوط المدرب.” لأنها المرحلة التي يُقاس فيها ذكاء المدرب، وسرعة قراءته للمباراة، وقدرته على صناعة الفارق من خارج المستطيل الأخضر.

ولعل ما فعله اليوم مدرب المنتخب المغربي أمام كندا، يُجسد هذا المفهوم بأفضل صورة. ففي الشوط الأول، كانت كندا الطرف الأفضل، وسيطرت على مجريات اللعب، وخلقت فرصًا كافية لتسجيل هدفين على الأقل، لولا التألق الاستثنائي للحارس الكبير ياسين بونو، الذي أبقى منتخبه في أجواء المباراة بتدخلات حاسمة.

لكن مع بداية الشوط الثاني، ظهر منتخب المغرب بصورة مختلفة تمامًا. فقد صحح المدرب الأخطاء، وعدّل تمركز اللاعبين، وأعاد التوازن بين الخطوط، فتغيّر إيقاع اللقاء، وانقلبت موازين القوى. وهنا تجلت قيمة المدرب الحقيقي، لأن ما حدث لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة قراءة دقيقة للمباراة، وتدخل فني ناجح بين الشوطين.

وهذا هو المعنى الحقيقي لعبارة “شوط المدرب”؛ فليس كل مدرب يستطيع تغيير مجرى اللقاء عندما تسير الأمور عكس فريقه، وإنما يفعل ذلك من يملك العلم، والرؤية، والشخصية، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب…

بقلم بلميلود بن بلة حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري السابق

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