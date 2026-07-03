حين ينتصر القميص… و يخسر المكتب

بقلم : الأستاذ عثمان عوي



كلما نزل لاعبو المنتخب المغربي إلى أرضية الملعب ، يتجدد سؤال أكبر من كرة القدم نفسها : من أين يأتي كل هذا الإصرار ؟

من أين يأتي ذلك اللاعب الذي يواصل الركض و هو يحس أن عضلته تكاد تتمزق ؟ و الذي ينهض بعد كل سقوط و كأن الألم لم يمر من جسده ؟ و الذي يكمل المباراة و قميصه ممزق ، و رأسه ينزف ، و قدماه تحملان آثار معركة حقيقية ؟

ليس لأن المباراة مجرد تسعين دقيقة ، و ليس لأن المكافأة المالية أكبر …

بل لأن القميص الذي يرتديه لم يعد قطعة قماش ، بل أصبح وطناً كاملاً .

عندما يرتدي اللاعب الأحمر الذي تتوسطه النجمة الخضراء ، لا يعود يمثل نفسه ، و لا فريقه ، و لا مدينته ، بل يحمل على كتفيه تاريخ أمة ، و آمال شعب ، و دعوات أمهات ، و دموع أطفال ، و انتظار ملايين المغاربة الذين يرون في كل انتصار صورةً جميلة لوطن يستحق أن يكون كبيراً .

لكن ، ماذا لو خرج هذا القميص من الملعب ؟

ماذا لو ارتداه المسؤول و هو يدخل مكتبه ؟

ماذا لو لبسه المهندس و هو يخطط للطريق ؟

و الأستاذ و هو يدخل القسم ؟

و الطبيب و هو يستقبل المرضى ؟

و القاضي و هو ينطق بالحكم ؟

و البرلماني و هو يرفع يده للتصويت ؟

و رئيس الجماعة و هو يوقع على مشروع تنموي ؟

ماذا لو شعر كل واحد منا بأنه يحمل الوطن على كتفيه كما يحمله اللاعب داخل المستطيل الأخضر ؟ هل كنا سنسمع كل هذا الضجيج حول الفساد و الصفقات المشبوهة و التبذير و سوء التدبير ؟

إن اللاعب لا يبحث عن التعادل مع نفسه ، بل يدخل المباراة ليقاتل من أجل الانتصار .

أما في كثير من مؤسساتنا ، فيبدو أن بعض المسؤولين دخلوا المباراة و هم راضون بالهزيمة ، أو أسوأ من ذلك ، يبحثون عن انتصارهم الشخصي و لو خسر الوطن .

في الملعب ، يسيل العرق و الدم من أجل رفع راية المغرب ، و في أماكن أخرى ، تسيل الأموال العامة دون أن يتحرك ضمير ، و تُهدر الفرص ، و تُبدد الإمكانات ، و كأن الوطن حساب خاص يمكن السحب منه بلا رقيب .

أي دماء تجري في عروق لاعب يقاتل حتى آخر ثانية من أجل أن يبقى العلم المغربي مرفوعاً ؟

و أي دماء تجري في عروق من يبدد المال العام ، أو يعطل مشروعاً ، أو يؤخر تنمية ، أو يبيع ضميره في صفقة عابرة و يتفنن بعد ذلك في تلميع صورته رغم بشاعتها و بدون استحياء ؟

أي مدرسة صنعت لنا رجالاً يبكون بعد الهزيمة لأنهم شعروا أنهم خذلوا الوطن ؟

و أي مدرسة أخرى صنعت من لا يخجل و هو يرى الوطن يخسر كل يوم ، بل يعرف أنه السبب في ذلك ثم يغادر مكتبه مطمئن البال ؟

في المدرجات ، يقف ملايين المغاربة على قلب رجل واحد ، لا يسألون اللاعب عن حزبه و لا عن قبيلته و لا عن لغته و لا عن أصوله و لا عن مدينته .

يكفي أنه يرتدي قميص المغرب .

فلماذا يتوحد الوطن داخل الملعب ، و يتفرق خارجه ؟

لماذا يصبح الانتماء في الرياضة فعلاً يومياً ، بينما يتحول في بعض مواقع المسؤولية إلى مجرد خطاب رسمي ؟

المنتخب الوطني لم يصنع المعجزات لأنه يملك أفضل لاعبي العالم فقط ، بل لأنه امتلك ثقافة جديدة ؛ ثقافة القتال الشريف ، و الانضباطة، و العمل الجماعي ، و الإيمان بأن لا أحد ينتصر وحده ، إنها تمغرابيت يا سادة ….

و هل تحتاج التنمية إلى أكثر من ذلك :

أليست الإدارة فريقاً ؟

أليست المدرسة فريقاً ؟

أليست الجماعة الترابية فريقاً ؟

و أليست الحكومة فريقاً ؟

كل انتصار كروي يذكرنا بحقيقة مؤلمة :

إن المغرب لا تنقصه الكفاءات …

و لا تنقصه الطاقات …

و لا تنقصه الإرادة عندما يكون الهدف واضحاً .

ما ينقصنا أحياناً هو أن نرتدي الوطن كما يرتديه اللاعب .

أن ندخل مكاتبنا بالعقلية نفسها التي يدخل بها اللاعب أرضية الملعب .

أن نعتبر كل توقيع تمريرة .

و كل مشروع هجمة .

و كل نجاح هدفاً .

و كل تقصير هدفاً في مرمانا .

يوم يصبح المسؤول يخجل من إضاعة فرصة تنموية كما يخجل المهاجم من إضاعة هدف محقق ، و يوم يتألم الموظف من تأخر خدمة المواطن كما يتألم اللاعب من الخسارة …

و يوم يصبح شرف خدمة الوطن أغلى من كل الامتيازات …

عندها فقط ، لن يكون المنتخب الوطني هو الاستثناء .

بل سيصبح صورةً صادقة لمغربٍ بأكمله .

حينها ، لن يهاب العالم أقدام لاعبينا وحدها …

بل سيهاب العالم دولةً كاملةً تعلمت من أبنائها أن الانتصارات لا تُصنع بالشعارات ، و إنما تُصنع بالعرق ، و الانضباط ، و التضحية ، و الإخلاص لقميص واحد …

و هل من الصعب أن نكون أسودا في كل شيء ….؟

منقول