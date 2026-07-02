أعداء الفرحة

محمد شحلال



يكاد عالم،،المستديرة،،أن يستأثر بالشعبية في سائر بلاد الدنيا،وخاصة في البلاد النامية والعربية على وجه التحديد،لسبب موضوعي وهو أن الفوز في مباراة لكرة القدم يعوض هذه الشعوب في الهزائم التي تحولت الى ،،قدر،،محتوم،،في باقي مجالات الحياة.

واذا كانت بلادنا لم تفشل بتلك الصورة التي يسوق لها البعض في المجال التنموي،فإن الانجازات المتوالية في منافسات كرة القدم،قد حظيت بشبه اجماع دولي على تقدم لافت في هذا المجال ولا سيما بعد انجازات ،،مونديال،، قطر الذي تبعته انتصارات عديدة انتزعت خلالها فرقنا الكروية من مختلف الفئات،ألقابا هامة جعلت العالم يعترف لبلادنا بدور في مقارعة الكبار.

واذا كانت الوقائع تثبت انجازات كرة القدم المغربية،فان بعض العدميين ،يأبون الا ان يستكثروا على المواطن هذه الفرحة العابرة التي يهديها لنا المنتخب الوطني،ذلك أنه وخلافا لمنطق الأشياء،فان هؤلاء العدميين وعوض الحديث عن انجاز مغربي أو السكوت في احسن الأحوال،فإنهم يوردون مقارنات مع البلاد التي انتصرنا عليها في مجالات اقتصادية واجتماعية كما يفعلون الان بمناسبة اقصاء هولاندا.

ان هؤلاء المنظرين للبؤس، يتحدثون عن المكانة الدولية لهولاندا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ويركزون على البون الشاسع بينها وبين بلادنا في مقارنة فجة لا تستقيم اصلا،لأن الصواب،هو ان يقارن بلدنا بمحيطه لا بدول الغرب التي لا تصح مقارنتها الا بنظيراتها في القارة.

اتساءل كغيري من سائر المواطنين عن جدوى اقحام هذه المقارنات في منافسة رياضية ان لم يكن الهدف هو ،،الشذوذ الفكري،،والخروج عن الجماعة لتنغيص فرحة نادرة يشتاق اليها الجميع ؟!

هل المغاربة يجهلون اوضاع بلادهم ويلزم أن ينتظروا ،،المونديال،،لينبههم هؤلاء،، العباقرة الطارئون،، الى واقعهم؟

إنها لا تعدو أن تكون جرعة سمجة من العقد النفسية التي يبطنها بعض الحاقدين لينشروا اليأس، ويدفعوا الناس الى فقدان الأمل في بلد نظل متعلقين به ولو كره الكارهون !

نعم ايها العدميون،هناك نقائص في جل مجالات الحياة،لكن هناك بالمقابل منجزات تتحدث عن ذاتها،وهناك شباب ولدوا في المهجر حيث تتوفر كل شروط الحياة الناعمة،لكنهمنن يتخلون عن كل ذلك فجأة ليفرغوا طاقاتهم فيما يرفع من

اشأن الوطن،بينما يظل العدميون مجرد صيحات في واد ولا يعذبون في الواقع الا انفسهم المريضة