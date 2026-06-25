تاريخيا، المنتخب المغربي الأفضل والأنجح، مقارنة مع المنتخبات الإفريقية والعربية، خصوصاً بعد إنجازه غير المسبوق في مونديال قطر 2022، وأرقامه قياسية صعب مجاراتها

عبدالقادر كتـــرة

1. أبرز الأرقام القياسية والفروقات

أفضل إنجاز (حاجز نصف النهائي): المغرب هو المنتخب الإفريقي والعربي الوحيد في تاريخ البطولة الذي نجح في كسر حاجز ربع النهائي وبلوغ المربع الذهبي (المركز الرابع في 2022).

في المقابل، توقف مسار أبرز المنتخبات الإفريقية (الكاميرون 1990، السنغال 2002، غانا 2010) عند ربع النهائي، بينما كان أفضل إنجاز للمنتخبات العربية الآسيوية هو بلوغ دور الـ16 (السعودية 1994).

– الاستمرارية وتراكم المشاركات: بمشاركته في النسخة الحالية (2026)، يتقاسم المغرب صدارة المنتخبات العربية من حيث عدد المشاركات (7 مرات) مع كل من تونس والسعودية، ويأتي ثانياً على المستوى الإفريقي بفارق مشاركة واحدة فقط خلف الكاميرون (8 مشاركات).

2. جدول مقارنة لأبرز المنتخبات الإفريقية والعربية

– المغرب (إفريقي/ عربي) 7 مشاركات، نصف النهائي، المركز الرابع (2022)

– الكاميرون (إفريقي) 8 مشاركات، ربع النهائي (1990)

– تونسإ (فريقي / عربي) 7 مشاركات، دور المجموعات

– السعودية (عربي (آسيوي)) 7 مشاركات، دور الـ16 (1994)

– نيجيريا (إفريقي) 6 مشاركات، دور الـ16 (1994، 1998، 2014)

– الجزائر (إفريقي / عربي) 5 مشاركات، دور الـ16 (2014)

– غانا (إفريقي) 5 مشاركات، ربع النهائي (2010)

– السنغال( إفريقي) 4 مشاركات، ربع النهائي (2002)

– مصر (إفريقي / عربي) 4 مشاركات، دور المجموعات

ملاحظة: الأرقام مُحدثة لتشمل التواجد في مونديال أمريكا/كندا/المكسيك 2026، والذي يشهد مشاركة قياسية بلغت 10 منتخبات إفريقية و8 منتخبات عربية.

3. الأداء والوضعية في النسخة الحالية (2026)

استمراراً لهذه الأفضلية التاريخية، يبرز المغرب كأفضل المنتخبات الإفريقية والعربية أداءً حتى الآن في مونديال 2026. حيث حصد 4 نقاط في أول مباراتين (تعادل مع البرازيل وفوز على إسكتلندا)، ليضع قدماً في دور الـ32، في حين عانت منتخبات عريقة أخرى من صعوبات مبكرة، كخروج تونس المبكر وتعثر السنغال والجزائر في بدايات دور المجموعات.

الإحصائيات الشاملة لمشاركات المنتخب المغربي في كأس العالم، مُحدثة لتشمل المباريات التي لُعبت حتى الإطار الزمني الحالي (23 يونيو 2026):

1. المشاركات والمرتبة العالمية

– عدد المشاركات: 7 مشاركات (1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022، والنسخة الحالية 2026).

– المرتبة العالمية: المركز السادس (6) عالمياً (وفقاً لتصنيف الفيفا الصادر في 11 يونيو 2026)، وهو إنجاز تاريخي كأعلى تصنيف إفريقي منذ عام 1994.

– أفضل إنجاز: المركز الرابع في مونديال قطر 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ البطولة.

2. الإحصائيات الإجمالية

تشمل هذه الأرقام جميع مباريات المنتخب في المونديال وصولاً إلى دور المجموعات في نسخة 2026 الحالية:

– المباريات الملعوبة: 25 مباراة

– الانتصارات: 6 انتصارات (منها الفوز الأخير على إسكتلندا 1-0 في مونديال 2026)

– التعادلات: 8 تعادلات

– الهزائم: 11 هزيمة

– الأهداف المسجلة (له): 22 هدفاً

– الأهداف المستقبلة (عليه): 28 هدفاً

(ملاحظة: إحصائيات نسخة 2026 المذكورة في الجدول تتضمن أول مباراتين في دور المجموعات ضد كل من البرازيل وإسكتلندا).