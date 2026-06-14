دبلوماسية المشجع المغربية: ترتيبات استثنائية وتعبئة شاملة وضخمة لضمان مواكبة معنوية، دبلوماسية، ولوجستية متكاملة للجماهير المغربية في مونديال 2026

عبدالقادر كتـــرة



بالتزامن مع منافسات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، أطلقت المصالح المغربية تعبئة شاملة وضخمة لضمان مواكبة معنوية، دبلوماسية، ولوجستية متكاملة للجماهير المغربية التي توافدت لدعم « أسود الأطلس »، وتتمثل هذه الجهود في مبادرتين رسميتين رئيسيتين:

1. المنظومة القنصلية والدعم الدبلوماسي الميداني

أحدثت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج منظومة مواكبة قنصلية متكاملة لتقديم الدعم الفوري والمساعدة للمشجعين المغاربة، وتتوزع خدماتها كالتالي:

– فرق قنصلية بالمطارات: تعبئة فرق بالتناوب في مطارات نيويورك (JFK) ، أتلانتا، وبوسطن لتوجيه المشجعين وتزويدهم بالمعلومات اللوجستية الضرورية.

– الأروقة القنصلية أيام المباريات:

نيويورك: تهيئة مقر القنصلية العامة للمملكة (في 55 Broadway) لاستقبال المواطنين والتعامل مع الحالات الطارئة والمستعجلة.

أتلانتا: إحداث رواق قنصلي مخصص بمركز Georgia World Congress Center.

بوسطن: إحداث رواق قنصلي داخل فضاء City of Revere Shirley Avenue Municipal Lot (بالقرب من مطار لوغان ووسط المدينة).

– المواكبة بمحيط الملاعب: نشر أعوان قنصليين مباشرة في محيط الملاعب التي تحتضن مباريات المنتخب الوطني لتقديم مساعدة فورية، إلى جانب إطلاق أرقام خضراء تعمل على مدار الساعة.

2. الجسر الجوي الاستثنائي للخطوط الملكية المغربية (لارام)

أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجاً جوياً غير مسبوق واكب هذا الحدث العالمي، وقد شهد إقبالاً قياسياً أدى إلى نفاد جميع التذاكر بالكامل (نسبة ملء 100%) :

– العرض الاستيعابي: سخرت الشركة أسطولاً من الطائرات ذات السعة الكبيرة (تصل إلى 300 مسافر في الرحلة)، مبرمجةً 32 رحلة إضافية وفرت ما يزيد عن 8800 مقعد.

– الوجهات والتسعير: ربطت الرحلات المباشرة مدن المملكة بالمدن الأمريكية الثلاث المستضيفة لمباريات الأسود (نيويورك، بوسطن، أتلانتا)، وجرى تحديد سعر التذكرة في عرض استثنائي قيمته 10,000 درهم (ذهاباً وإياباً بالدرجة الاقتصادية).

– حملة ترويجية: رافق هذا الجسر الجوي إطلاق « لارام » لحملة إعلانية ضخمة شاشات ساحة « تايمز سكوير » الشهيرة في قلب نيويورك للاحتفاء بالمغرب وتعزيز إشعاعه الدولي.

تتوزع مباريات المنتخب المغربي على المدن التي شملتها التغطية الجوية والدبلوماسية الشاملة:

– المغرب × البرازيل بنيويورك (ملعب نيو يورك نيو جيرسي) يوم السبت 13 يونيو 2026 على الساعة 23:00

– المغرب × إسكتلندا ببوسطن (ملعب بوسطن) يوم الجمعة 19 يونيو 2026

– المغرب × هايتي بأتلانتا (ملعب أتلانتا) يوم الأربعاء 24 يونيو 2026

للتذكير، يستهل أسود الأطلس مشوارهم المونديالي بمواجهة نارية ضد المنتخب البرازيلي يومهش السبت (13 يونيو) في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت المغرب، وسط حضور جماهيري مغربي غفير مدعوم بكافة التسهيلات اللوجستية والدبلوماسية المقررة.