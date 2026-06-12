المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة : نجاح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد (Embolisation Hépatique) لطفل ضحية حادثة سير بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

وجدة، في 11 يونيو 2026

بــــيــــان صـــحـــفـــي

نجاح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد (Embolisation Hépatique) لطفل

ضحية حادثة سير بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

في إطار تعزيز العرض الصحي وتطوير آليات الطب التداخلي الدقيق بالمملكة، يعلن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة عن تحقيقه لإنجاز طبي وعلمي لافت، تمثل في النجاح الكامل لأول عملية قسطرة تداخلية للكبد (Embolisation Hépatique) تجرى لطفل في حالة صحية حرجة جراء تعرضه لحادثة سير. ويشكل هذا التدخل سابقة طبية نوعية تنضاف إلى رصيد إنجازات هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية.

وكان الطفل المصاب قد أُدخل في حالة استعجالية قصوى إثر إصابته بنزيف كبدي حاد وتدفق دموي باطني ناتج عن صدمة رضية قوية جراء الحادث. ونظرًا للخصوصية الفيزيولوجية وهشاشة البنية الجسدية لفئة الأطفال، والتي تتطلب أقصى مستويات الحذر والدقة الطبية، قرر الطاقم الطبي المشرف تجنب الخيار الجراحي التقليدي واللجوء إلى إحدى أرقى تقنيات الطب التداخلي المعاصر.

وتعتمد هذه التقنية المتطورة على إدخال قسطر دقيق جداً وتوجيهه بدقة عالية عبر الأشعة والأنظمة الرقمية نحو الوعاء الدموي المصاب لإغلاقه وإيقاف النزيف فوراً، دون الحاجة إلى إجراء أي شق جراحي مفتوح. وقد مكنت هذه المقاربة الابتكارية من تقليص المخاطر الحيوية المرتبطة بالعمليات الكبرى وتجنيب الطفل مضاعفات التخدير الطويل، مما عجل باستقرار حالته والبدء في مرحلة التعافي السريع.

وقد تطلب نجاح هذا التدخل المعقد تعبئة استثنائية وتنسيقاً وثيقاً بين فريق طبي وتمريضي متعدد التخصصات بمستشفى الأم والطفل، ضم صفوة من الأساتذة والأطباء بكل من مصلحة إنعاش الأطفال ومصلحة الأشعة ومصلحة جراحة الأطفال.

إن هذا النجاح الطبي يأتي ليؤكد من جديد على المكانة المتميزة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة كقطب صحي مرجعي وقاطرة للتنمية الصحية بجهة الشرق. كما يثبت جلياً أن المؤسسة تحرص، عبر نخبها من الأساتذة الباحثين والأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، على التوفيق بين نبل رسالة التكوين الأكاديمي وشرف إنقاذ الأرواح، موازاة مع المساهمة الفعالة في الارتقاء بتخصص طب الأطفال والطب التداخلي على الصعيد الجهوي والوطني.