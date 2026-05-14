مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية يترأس مأدبة الغداء التي أقامها صاحب الجلالة ، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية

بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نصره الله، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس 14 ماي 2026، بنادي الضباط بالرباط، مأدبة الغداء التي أقامها صاحب الجلالة الملك، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وجد في استقباله الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، قبل أن يستعرض تشكيلة من فوج المقر العام التي أدّت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول قائد الدرك الملكي، واللواء رئيس المكتب الثالث للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، واللواء جوي مفتش القوات الملكية الجوية، واللواء بحري مفتش البحرية الملكية، والعميد قائد الحامية العسكرية الرباط-سلا.

وقد حضر هذه المأدبة رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، وعدد من مستشاري صاحب الجلالة، والرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وأعضاء من الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وأعضاء من الديوان الملكي، وكبار ضباط القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وقد جرى الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات والتجريدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، من خلال تنظيم مراسم تميزت، على الخصوص، بتحية العلم، وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك، نصره الله، إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن استعراضات عسكرية.