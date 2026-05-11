VIDEO الرسالة المفتوحة رقم 14 الى السيدوالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد : هل حتى الكلاب الضالة التي تهدد سلامة المواطنين اصبحت ورقة انتخابية

الرسالة المفتوحة رقم 14 والموجهة للسيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد والتي تتعلق بموضوع يؤرق راحة ساكنة مدينة وجدة ، والذي نشرت بخصوصه عشرات المقالات الصحية ، ومئات التدوينات والتي تطالب فيها الجهات المعنية بايجاد حل دائم لمشكلة الكلاب الضالة : السيد الوالي بعد زيارتكم لمحجز الحيوانات والكلاب الضالة قبل حوالي 3 اشهر ، ماذا ينتظر المعنيين بالأمر من تجميع الكلاب الضالة التي اصبحت تشوه معالم مدينة وجدة من جهة ، وتهدد سلامة الساكنة خصوصا الاطفال من جهة أخرى ….ساكنة مدينة وجدة تتساءل : هل سيتخذ بعض المرشحين بمدينة وجدة الكلاب الضالة كموضوع وورقة في حملتهم الانتخابية ….اذا لم يكن الأمر كذلك فماذا ينتظرون من التعجيل بتجميعها في المحجز الذي خصص لذلك وبمبلغ مالي يناهز 500 مليون ؟ لهذا تلتمس منكم ساكنة وجدة السيد الوالي اصدار تعليماتكم بالاسراع في جمع الكلاب الضالة التي اصبحت تشكل خطرا على ساكنة المدينة ….وتشويها لشوارعها …