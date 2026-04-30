الأيام الفوتوغرافية بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة

نظم مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة -وحدة الدراسات الفنية-



الأيام الفوتوغرافية للتراث الثقافي بشرق المغرب يومي 25 و 26 أبريل 2026 بمقر المركز منار المعرفة؛



حيث افتتحت أشغال الأيام الفوتوغرافية مساء السبت 25 أبريل 2026 في الساعة الخامسة مساء، بكلمة باسم المركز ألقاها الأستاذ الحسن مصباح، وكلمة باسم اللجنة التنظيمية ألقاها الأستاذ بوعياد إمناشن

ثم تلاهما لقاء حواري مع الفنان سعيد أوبرايم بعنوان: الفوتوغرافيا في خدمة التراث: المخازن الجماعية بالمغرب نموذجا، وكان في إدارة الحوار الأستاذ محمد بنبراهيم.

وبعد نهاية اللقاء الحواري كان الجمهور الحاضر على موعد مع الافتتاح الرسمي لمعرض الصور الفتوغرافية تحت عنوان

التراث الثقافي بشرق المغرب: إطلالات على كنوز منسية.

وقد عرف اليوم الثاني من الأيام الثقافية تنظيم مائدة مستديرة بعنوان

الفوتوغرافيا التراثية: آفاق حوار المعرفة والجمال، وضمن المائدة المستديرة قدم خمسة فنانين فوتوغرافيين عرضا مرئيا لأعمالهم التي تناولت مواضيع تتعلق بالتراث، مبرزين البعد الفني في معالجة هذه الجوانب التراثية

وقد سير فقرات المائدة المستديرة الأستاذ بوعياد إمناشن، وشارك فيها باحثون وفنانون فوتوغرافيون ومهتمون بالتراث.