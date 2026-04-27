يحيى قرني



أيعقل أن ينطلق قطار بسرعة البرق من الرباط إلى طنجة في زمن قياسي لا يتجاوز ساعة ونصف، وأن تختصر المسافة نحو فاس في 120 دقيقة، ثم… يتوقف الحلم؟

نعم، يتوقف فجأة، لا بسبب عطب تقني، بل بسبب اختيارات تنموية غير متوازنة، حيث ينتظر المسافر 40 دقيقة لتغيير القاطرة، والانتظار، والقبول برحلة بطيئة نحو وجدة، على متن قطار شبه فارغ… وكأن الشرق خارج خريطة السرعة، وخارج حسابات الجاذبية.

فأي رسالة نبعثها للمستثمر؟

وأي صورة نقدمها لشباب الجهة؟

هل نقول لهم إن التنمية تسير بسرعتين:

سرعة فائقة في المركز، وبطء مقلق في الأطراف؟

إن الجهة الشرقية لا تعاني من نقص في المؤهلات:

لديها موقع استراتيجي على بوابة المتوسط، ومؤهلات سياحية وثقافية غنية، وميناء واعد، وثروات بشرية شابة وطموحة.

لكنها تعاني من عزلة ، ومن بطء في الربط اللوجستي، وكأنها تنتظر دورها على رصيف طويل… لا يصل إليه القطار

إن التنمية ليست مجرد أرقام تسجل في التقارير، بل هي شعور بالإنصاف، وإحساس بالانتماء، وثقة في المستقبل. وعندما يضطر المسافر لتغيير القاطرة، فهو لا يغير وسيلة النقل فقط، بل يغيّر نظرته للعدالة المجالية.

كيف نطالب المستثمر بالثقة، ونحن لا نوفر له أبسط شروط التنقل السريع؟

كيف نشجع السياحة، والرحلة نحو الشرق طويلة ومتعبة؟

وكيف نحارب الهجرة الداخلية، ونحن نترك الجهة في آخر السكة؟

إن الجواب واضح:

لا يمكن أن تتحقق الجاذبية الاقتصادية بدون عدالة مجالية حقيقية، ولا يمكن للقطار أن يكون وسيلة نقل فقط، بل يجب أن يكون رمزا لوحدة الوطن وتكافؤ الفرص.

لذلك، فإن مطلب ربط الجهة الشرقية بشبكة القطار فائق السرعة ليس ترفا، بل ضرورة تنموية ملحة، وجسرا نحو مستقبل أكثر توازنا.

نريد قطارا لا يقسم المغرب إلى مركز وهامش،

بل يوحده في سرعة واحدة،

وفي أمل واحد،

وفي تنمية تشمل الجميع.

وفي الختام، نسأل بصوت واحد:

متى يصل قطار التنمية إلى الجهة الشرقية؟

أم سنظل ننتظر… على رصيف النسيان؟

وندعو بالصبر لكل مسافر انطلق من الرباط الساعة 7h40 ليصل إلى وجدة ما بعد الساعة 17h اي الخامسة . عشر ساعات قد ينقطع فيها حتى مع عالمه الافتراضي بسبب الشحن