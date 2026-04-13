قدوري الحسين



مباشرة بعد نشرقناة » وجدة سيتي » من خلال برنامج بدون خلفية لفيديو سابق لاحدى تدخلات السيد عمر حجيرة سنة 2014 بحضور أحد وزراء العدالة والتنمية والذي تحدث من خلالة عن الازمة الاقتصادية التي تعرفها مدينة وجدة وانتشار البطالة ….الخ ….نشرت وجدة سيتي تدخل السيد عمر حجيرة تحت عنوان : ما رأي سي عمر حجيرة الوزيربخصوص احتجاج سي عمر احجيرة البرلماني عن تهميش وجدة وغرقها في ازمات مركبة؟ مباشرة بعد نشر الفيديو اتصل بنا السيد عمر احجيرة كاتب الدولة في التجارة الخارجية ـ هاتفيا ـ شاكرا وجدة سيتي على نشر هذه الفيديوهات من ارشيفها …وارشيف الانشطة السابقة لمسؤولين بمدينة وجدة …مبرزا استعداده ـ بكل قوة وشجاعة ـ للاجابة على كل الاسئلة التي طرحتها الجريدة الالكتؤونية « وجدة سيتي » من خلال فيديوهات من ارشيفها متعلقة بتدخلات سابقة للسيد عمرحجيرة سواء عندما كان رئيسا للجماعة الحضرية لوجدة او عندما كان نائبا برلمانيا في المعارضة ….بل واخبرنا السيد عمر احجيرة انه خلال لقاء ستتم برمجته قريبا وخلال اول زيارة سيقوم بها لمدينة وجدة مستقبلا ….سيجيب على مختلف تساؤلات وجدة سيتي حيث ..سيزف الى ساكنة وجدة اخبارا جد سارة بخصوص العديد من البرامج التنمية التي ستخرج مدينة وجدة من ازماتها طبعا هي برامج تهدف الى تجسيد العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة بالخصوص الى الجهة الشرقية بصفة عامة ومدينة وجدة بصفة خاصة ……فانتظرونا قريبا في لقاء خاص مع السيد كاتب الدولة في التجارة الخارجية ابن مدينة وجدة الذي ظل وفيا لمدينة الالفية ….والذي سيورد في هذا اللقاء كما قلت مفجئات سارة للساكنة

ـــ تنويه : على كل من يريد ان يوجه اي سؤال للسيد عمر حجيرة بخصوص اي موضوع يهم مدينة وجدة او الجهة الشرقية …فليورد سؤاله في الخانة المخصصة للتعليقات …او عبر الايميل

kaddouri@oujdacity.net

وسننقله بكل امانة للسيد عمر احجيرة خلال اللقاء الذي سيخص جريدتنا الالكترونية » وجدة سيتي » قريبا ان شاء الله