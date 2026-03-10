السيد محمد عزاوي رئيس الجماعة الحضرية لوجدة يجري عملية جراحية ناجحة بالرباط

على اثر وعكة صحية مفاجئة اجريت للسيد محمد عزاوي ، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة ـ خلال الاسبوع المنصرم ـ عملية جراحية وصفت بالمعقدة باحدى المصحات المتخصصة بالرباط وقد تكللت العملة ـ ولله الحمد ـ بالنجاح وسط ارتياح كبير لدى اسرته وأصدقائه وكل من يعرفه عن قريب او بعيد

وخلف خبر نجاح العملية ارتياحًا واسعًا في أوساط عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين والمواطنين، الذين تابعوا باهتمام كبير الحالة الصحية لرئيس الجماعة الحضرية لوجدة، متمنين له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى مدينته وأسرته وهو في أتم الصحة والعافية.

وبهذه المناسبة، نتمنى للسيد محمد عزاوي، المعروف بطيبوبته وتواضعه وقربه من المواطنين، تمام الشفاء وموفور الصحة، حتى يعود قريبًا إلى مزاولة مهامه وخدمة ساكنة مدينة وجدة.

وفي اتصال هاتفي بالسيد رئيس الجماعة الحضرية، الذي ما يزال تحت العناية الصحية بمرحلة النقاهة، عبّر عن خالص شكره وامتنانه لكل من سأل عنه واطمأن على حالته الصحية، سواء من المسؤولين أو المنتخبين أو الأصدقاء أو المواطنين.

كما عبّر عن تقديره الكبير لكل رسائل الدعم والدعاء التي توصل بها، سواء من مدينة وجدة أو من مدن مغربية أخرى، مؤكدًا أن هذه الالتفاتة الإنسانية تركت أثرًا طيبًا في نفسه وكانت مصدر دعم معنوي كبير له خلال هذه المرحلة الصحية.

وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى الشافي المعافي أن يعجل بشفاء السيد محمد عزاوي، وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته وإلى مدينة وجدة مشافى ومعافى، لمواصلة خدمة الصالح العام …وأن يجعل مااصابه بردا وسلاما .