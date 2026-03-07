Home»Débats»التنمية بسرعتين أو حين تسند الأمور إلى غير أهلها….جهة الشرق نموذجا

التنمية بسرعتين أو حين تسند الأمور إلى غير أهلها….جهة الشرق نموذجا

يحي طربي

كلما توجهنا نحو الشرق قادمين من غرب المملكة، و ابتعدنا عن مدن الرباط، سلا، الدار البيضاء، مثلا، و اقتربنا من مدن الجهة الشرقية، إلا و نلاحظ البون الشاسع في المجال التنموي و الاجتماعي بين هذه المناطق.
فإذا كانت جهة الغرب تعرف تنمية اقتصادية و بشرية سريعة، مستدامة و دائمة، جعلت مدنها تنافس بشكل كبير المدن الأوروبية في ما يخص جودة الخدمات الإدارية و الاجتماعية المقدمة للساكنة، و المساواة بين الناس و احترام حقوقهم و كرامتهم، و القضاء على دور الصفيح و توفير السكن الاجتماعي اللائق، و تشجيع و جلب الاستثمارات الأجنبية و الوطنية من أجل المساهمة في توفير فرص الشغل و محاربة البطالة و انحراف الشباب و استتباب الأمن و السلم الإجتماعي، و في مجال النظافة العمومية و المساحات الخضراء و الحفاظ على البيئة، و احترام قانون السير، و إنجازات و مزايا أخرى في الأفق…
فالتنمية في مدن جهة الشرق، على جميع المستويات، مازالت لم تتحقق بعد، أو أنها تسير ببطء و ليس بالوتيرة التي يراد لها؛ حيث لا مصانع و لا استثمارات كبيرة و مهمة، خاصة الأجنبية منها، تساهم في إنتاج الثروة و تخلق دينامية اقتصادية محلية و تقلص من نسبة البطالة الأكبر على الصعيد الوطني، لا جودة في الخدمات الاجتماعية، قلة المساحات الخضراء و الغابات الشاسعة و الكثيفة لمحاربة التصحر و زحف الرمال و تلطيف الجو و التخفيف من قساوة المناخ القاري الذي تعرفه المنطقة و تشجيع القنص و السياحة المحلية و الرياضة و الاستجمام، الفوضى العارمة بسبب التهور و عدم احترام القانون المنظم لعملية السير و المرور من طرف الشبان الجانحين و  » اولاد لفشوش « ، تفشي البطالة و غلاء الأسعار و تدهور القدرة الشرائية و تكاثر المتسولين، انتشار السكن العشوائي و الأسواق العشوائية و البائعين المتجولين بالشوارع و الأحياء، إحتلال الأرصفة و الملك العمومي من طرف التجار و أرباب المقاهي… يكفي، فقط، النظر إلى الحالة الكارثية للبنية التحتية الطرقية، من طرقات و شوارع و أزقة و مسالك قروية و قناطر للوقوف على مدى استهتار المسؤولين المنتخبين بمصالح و ظروف عيش الساكنة، علما أن الدولة تخصص و تبرمج للجهة ميزانيات ضخمة لإخراجها من التخلف و الرقي بها إلى مستوى  » المغرب النافع « ، الذي يتطور و يزدهر يوما بعد يوم. فأين و كيف تصرف هذه الأموال؟ الله و قضاة المجلس الأعلى للحسابات أعلم. فلماذا هذا التماطل و التأخر و عدم الإسراع في إنجاز مشاريع التنمية و المخططات التنموية عندنا في الجهة الشرقية إذن؟ و أين المنتخبون و المسؤولون بمختلف صفاتهم؟
باستثناء عدد قليل جدا من الوطنيين النزهاء الذين يحبون الخير لهذه الجهة و أبنائها،  » يكذب عليك الكاذب إلى كاين شي رئيس جماعة أو رجل سلطة أو موظف سامي يقنع بالأجرة الشهرية ديالو و يخدم لله فسبيل الله و في سبيل هاذ المنطقة » إلا من رحم ربي طبعا؛ كل وظيفة أو مهمة يقومون بها مؤدى عنها مرتين، من فوقها و من تحتها. يتنظمون على شكل لوبيات كي لا أقول مافيات من أجل الإبتزاز و الاغتناء بالطرق المحرمة وطنيا و دوليا و حماية أنفسهم من المساءلة القانونية و المتابعة القضائية.
هناك بعض ( أقول دائما « بعض » كي لا أعمم ) المنتخبين و قد شاخوا في المناصب التي وصلوا و يصلون إليها عن طريق شراء أصوات الناخبين ب 200 درهم لكل من صوت و يصوت لهم، و بمجرد فوزهم بالمنصب، أول ما يبدأون به هو استرجاع ما أنفقوه خلال حملاتهم الانتخابية و استخلاصه مضاعفا عشرات المرات إلى حد الاغتناء الفاحش، عن طريق اختلاس المال العام و الارتشاء و تفويت الصفقات و تضارب المصالح و السطو على ممتلكات وأراضي الدولة؛ أي مصالحهم الشخصية قبل المصلحة العامة. و هنا أسأل السيد وزير الداخلية إن كان قد وصل مع هؤلاء إلى  » خزيت  » أم لا.
فإذا كانت رؤوس و مصادر الفساد و سبب بؤس المغاربة هم الأحزاب السياسية و بعض المنتخبين بالدرجة الأولى، فمن الأحسن بل من الواجب أولا أن نصنع أحزابا جديدة، مواطنة، مكونة تكوينا سياسيا، تتفاعل مع تطلعات الشعب، قادرة على تحمل المسؤولية و تكون عند حسن ضن جلالة الملك، ثانيا أن نبعد نهائيا عن تدبير الشأن العام المحلي و الوطني كل من هو أمي أو له سوابق قضائية في الارتشاء، و الاختلاس، و التزوير، و الابتزاز، إذ لا ينتظر من هؤلاء إلا  » الجرائم و المصائب  » الكحلة « ، أما أن نحتفظ بمثل هذه الوجوه الفاسدة إلى أن يموت أصحابها و هم متمسكين بكراسيهم، سيبقى المغرب يسير بسرعتين، و هذا ما لا يقبله عاهل البلاد؛ حيث أكد ذلك في العديد من خطبه السامية.
يحي طربي

