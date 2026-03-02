جهة الشرق تحتفل باليوم العالمي للوقاية المدنية

خلّدت القيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة الشرق، اليوم الاثنين 2 مارس 2026، اليوم العالمي للوقاية المدنية، الذي اختير له هذه السنة شعار: “إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام”. والذي اعتمدته المنظمة الدولية للحماية المدنية.

وترأس والي الجهة السيد امحمد عطفاوي، بمقر القيادة الجهوية بوجدة، حفل انطلاق فعاليات “الأبواب المفتوحة” المنظمة بهذه المناسبة، بحضور رئيس المجلس العلمي، ورئيس المجلس الإقليمي، وشخصيات عسكرية وأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني، والمنابر الاعلامية وتلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية

.

وفي افتتاح الحفل قدم القائد الجهوي للوقاية المدنية بجهة الشرق شروحات واحصائيات للسيد الوالي والوفد المرافق له، من قبيل عرض المعدات والوسائل اللوجستية المتطورة، ومختلف التجهيزات ووسائل تدخلها الحديثة.

وخلال هذا الحفل المتميز، قدمت عناصر الوقاية المدنية بكل مهنية عروض ميدانية وتمارين محاكاة لعمليات الإنقاذ والإسعاف وإخماد الحرائق، بالإضافة إلى ورشات تكوينية في الإسعافات الأولية للمواطنين وضحايا بعض الحوادث والحرائق لفرق الإغاثة وفرق الإنقاذ والمطافئ أبرزوا من خلالها الدور الجوهري الذي تقوم به الوقاية المدنية في حماية السكان وحفظ الممتلكات والبيئة.

وفي كلمة مقتضبة للقائد الإقليمي للوقاية المدنية بوجدة، أبرز فيها الدور الجوهري التي تقوم به الوقاية المدنية

مؤكدا في ذات الوقت الدور الاستراتيجي المنوط بالوقاية المدنية، الذي يشمل الوقاية من المخاطر، والاستعداد للحالات الطارئة، وإدارة عمليات الإغاثة والإنقاذ، وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة، وتطرق ايضا للأهداف المتوخاة المرتبطة بنشر ثقافة الوقاية والمرونة لدى المواطنين لمواجهة مختلف الأزمات بكفاءة عالية، بما يعكس استراتيجية شاملة لتعزيز الاستباقية والفعالية في التعامل مع الطوارئ.

هذا وتميزت الاحتفالات بأجواء طبعتها روح التقدير والاعتراف بالمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة في حماية الأرواح والممتلكات، واظهر مستوى المردودية المرتفعة التي حققها جهاز الوقاية المدنية، وأبانت بجلاء الادوار المدنية المهمة التي يضطلع بها جهاز الوقاية المدنية في ملامسة الحياة اليومية للمواطنين.

يذكر ان المديرية الجهوية عملت على تنظيم أيام “أبواب مفتوحة” يومي 1 و2 مارس الجاري، بهدف تقريب المواطنين من أدوارها الميدانية والتوعوية، وعرض تجهيزاتها ووسائل تدخلها الحديثة.

ويبقى الهدف من هذا الاحتفال هو نشر ثقافة الوقاية والسلامة لدى الناشئة وترسيخ السلوكيات الوقائية داخل المجتمع للحفاظ على الأرواح وسلامة المواطنين.

عبد القادر البدوي