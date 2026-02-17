فاتح رمضان يوم الأربعاء …لا ..فاتح رمضان يوم الخميس …ما يفوق 8 ملايين مسلم في حالة من التخبط والفرقة في فرنسا .

المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، بقيادة محمد موساوي ، يعلن أن الخميس هو المتمم لشهر شعبان بناءً على معطيات علمية قطعية. لكن من باب إنّا عكسنا اعلن مسجد باريس الكبير بقيادة شمس الدين حفيظ (المدعوم جزائرياً)، على متم شعبان يوم الأربعاء. هذا الاختلاف أدخل ما يفوق 8 ملايين مسلمين في حالة من التخبط والفرقة.

ما حدث اليوم يضع مسجد باريس في موقف المتمرد على الإجماع العلمي الذي تتبناه الدولة الفرنسية وأغلب المنظمات الإسلامية الأوروبية. هذا الانقسام يعزز الأطروحة التي تقول: « آن الأوان لكي يرأس المغرب مسجد باريس »،

للإشارة فإن مسجد باريس أُسس بظهير شريف من السلطان مولاي يوسف عام 1922، وشيدته « جمعية الأحباس الإسلامية » التي كانت تتخذ من القصر الملكي بالرباط مقراً لها.

ويكفي النظر للهوية البصرية للمسجد المصممة بالكامل على النمط المعماري المغربي الأندلسي (صومعة جامع القرويين، الزليج الفاسي، خشب الأرز)، واستُقدم له أمهر الحرفيين من فاس ومراكش.

منذ استقلال الجزائر، بدأت الدولة الفرنسية تميل لتفويض إدارة المسجد لشخصيات مرتبطة بالجزائر (مثل دليل بوبكر سابقاً، والعميد الحالي شمس الدين حفيظ).

الدكتور عمر الشرقاوي