خبراء الذكاء الاصطناعي يدقون ناقوس الخطر

ماديسون ميلز

ترجمة عن:AXIOS

رمضان مصباح

يحذر كبار خبراء الذكاء الاصطناعي في OpenAI و Anthropic وشركات أخرى، من المخاطر المتزايدة لتقنيتهم، حيث استقال بعضهم احتجاجًا أو أعلنوا عن مخاوفهم الجسيمة.

لماذا هذا مهم؟:

نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، بما في ذلك Claude من Anthropic و ChatGPT من OpenAI، تتحسن بشكل كبير، وتصبح أسرع بكثير، بل وتبني منتجات جديدة بنفسها.

هذا الأمر يثير حماس المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي، ويخيف بشدة العديد من الأشخاص المكلفين بحماية سلامتهم من أجل المجتمع.

أبرز الأخبار:

أعلن باحث في مجال الأنثروبولوجيا يوم الاثنين عن رحيله، جزئياً لكتابة الشعر عن « المكان الذي نجد أنفسنا فيه ».

غادر باحثٌ آخر من شركة OpenAI هذا الأسبوع مُشيرًا إلى مخاوف أخلاقية. وكتب موظفٌ آخر في OpenAI، يُدعى هيو فام، على موقع X : « أشعر أخيرًا بالخطر الوجودي الذي يُشكّله الذكاء الاصطناعي ».

كتب جيسون كالاكانس، المستثمر في مجال التكنولوجيا والمشارك في تقديم بودكاست All-In، على موقع X : « لم أرَ قط هذا العدد الكبير من التقنيين يعبرون عن مخاوفهم بقوة وتكرار وبمثل هذا القلق الذي أبديته بشأن الذكاء الاصطناعي ».

كان أبرز ما دار في أوساط المهتمين بالذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء هو منشور رجل الأعمال « مات شومر » الذي قارن فيه هذه اللحظة بلحظة ما قبل الجائحة؛ وقد انتشر المنشور انتشاراً واسعاً، حيث حصد 56 مليون مشاهدة في 36 ساعة، إذ أوضح فيه مخاطر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل وظائفنا وحياتنا بشكل جذري.

لنكن واقعيين:

لا يزال معظم العاملين في هذه الشركات متفائلين بقدرتهم على التوجه نحو التكنولوجيا بذكاء دون إلحاق ضرر بالمجتمع أو فقدان وظائف كبيرة؛ لكن الشركات نفسها تُقرّ بالمخاطر.

نشرت منظمة أنثروبيك تقريراً يُظهر أنه على الرغم من انخفاض المخاطر، إلا أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في جرائم شنيعة، بما في ذلك صنع الأسلحة الكيميائية . وقد تناول هذا التقرير، الذي يُطلق عليه اسم » تقرير التخريب « ، مخاطر الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري، بشكل مستقل تماماً.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة OpenAI بتفكيك فريق مواءمة المهام الخاص بها، والذي تم إنشاؤه لضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، حسبما أفاد كاتب عمود التكنولوجيا كيسي نيوتن يوم الأربعاء .

بين السطور:

بينما ينشغل عالم الأعمال والتكنولوجيا بهذا الموضوع، فإنه بالكاد يحظى باهتمام البيت الأبيض والكونغرس.

مستوى التهديد:

تأتي أحدث جولة من التحذيرات في أعقاب أدلة على أن هذه النماذج الجديدة يمكنها بناء منتجات معقدة بنفسها ثم تحسين عملها دون تدخل بشري.

ساعد النموذج الأخير لشركة OpenAI في تدريب نفسه. كما أن أداة العمل المشترك (Cowork) الشهيرة من Anthropic قد طورت نفسها بنفسها .

وقد أدت هذه الاكتشافات – بالإضافة إلى المؤشرات التي تدل على أن الذكاء الاصطناعي يهدد فئات كبيرة من الاقتصاد، بما في ذلك البرمجيات أو الخدمات القانونية – إلى الكثير من البحث الذاتي في الوقت الفعلي.

باختصار:

لقد حلت ثورة الذكاء الاصطناعي، ويتم الشعور بتأثيرها بشكل أسرع وأوسع مما توقعه الكثيرون.