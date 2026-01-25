Home»Débats»المملكة المغربية لم تكلف نفسها عناء الرد .ولم تستدعي المكلف بالأعمال والمصالح الجزائرية بالرباط

المملكة المغربية لم تكلف نفسها عناء الرد .ولم تستدعي المكلف بالأعمال والمصالح الجزائرية بالرباط

عزيز باكوش


المملكة المغربية لم تكلف نفسها عناء الرد .ولم تستدعي المكلف بالأعمال والمصالح الجزائرية بالرباط احتجاجا على بث التلفزيون العمومي الجزائري مآت البرامج التلفزيونية التي تسيء عمدا وعن سابق إصرار وترصد للمغرب كما فعلت مع فرنسا!!
المملكة المغربية لم تدن بأشد العبارات ما تقوم به على مدار اليوم وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ضد المغرب!
المملكة لم تقم بلفت نظر أحمد عطاف الغائب الكبير لتستفسره عن تجاوزات تبون وشنقريحة في حق المملكة !
المغرب لم يقل بأن ما تنشره أبواق الإعلام الرسمي الجزائري مجرد اكاذيب وافتراءات!
المملكةالمغربية لم تقل أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها مثل هذه التصرفات !
لكن الجزائر فعلت كل هذا مع فرنسا !!!
كم أنت كبير يا مغرب !
وكم يصغر جيرانك كل يوم !

