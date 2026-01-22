رئيس مجلس جهة الشرق : بلاغ الى عموم ساكنة الجهة

بلاغ



ينهي رئيس مجلس جهة الشرق إلى علم عموم ساكنة الجهة عن انطلاق اشغال إنجاز المنشآت الفنية مع بداية سنة 2026، على مستوى عمالة وجدة انجاد وأقاليم الناظور، الدريوش، بركان، تاوريرت، جرادة، جرسيف وفجيج، وذلك في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة الشرق الذي يتولى تمويل وتنفيذ هذه المشاريع، الرامية إلى تعزيز البنية التحتية وفك العزلة عن عدد من المناطق.

وتهم هذه العملية إنجاز ما يناهز 967 منشأة فنية على امتداد ما يقارب 355 كيلومترا، وبغلاف مالي إجمالي قدره 20 مليار سنتيم، ممول ومعبأ بالكامل بنسبة (100%) من طرف مجلس جهة الشرق.

ويشرف مجلس جهة الشرق على تنفيذ هذه المشاريع في إطار اتفاقيات شراكة مبرمة مع الجماعات الترابية المعنية، ومن المرتقب أن تنتهي هذه الأشغال نهاية سنة 2026، بما سيساهم بشكل ملموس في تحسين الربط الطرقي، والحد من مخاطر الفيضانات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أقاليم الجهة.