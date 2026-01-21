الكاف تفرض عقوبات مالية ثقيلة على اتحادية الجزائر لكرة القدم اثر أحداث مباراة نيجيريا في الكان ، وتوقف العديد من لاعبي المنتخب الجزائري

الأربعاء 21 يناير 2026

أوقعت الكونفدالية الإفريقية لكرة القدم، عقوبات ثقيلة على المنتخب الجزائري اثر الأحداث التي شهدتها مباراته ضد المنتخب الجزائري في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي جرت المغربية.

وهكذا، أعلنت « الكاف » عن إيقاف حارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان لمباراتين، تسري خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، وكذا، إيقاف المدافع رفيق بلغالي لأربع مباريات، منها مباراتان مع وقف التنفيذ، وتسري العقوبة خلال تصفيات “كان 2027″.

كما سلط « الكاف » غرامة مالية قدرها 5000 دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق للمنتخب الوطني، عقب تلقي خمسة لاعبين بطاقات صفراء، في مخالفة للمادة 130 من قانون العقوبات، وغرامة مالية قدرها 25.000 دولار أمريكي بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة، بدعوى الإضرار بصورة اللقاء.

وزاد « الكاف » في الغرامات في حق الاتحادية الجزائرية، حيث فرض غرامة 5.000 دولار بسبب استعمال الألعاب النارية من طرف المناصرين داخل المدرجات، وغرامة 5.000 دولار بسبب رشق المقذوفات، وغرامة 10.000 دولار لعدم احترام التدابير الأمنية، إثر محاولة بعض المناصرين اجتياز الحواجز، وكذا، غرامة ثقيلة قدرها 50.000 دولار بسبب تصرفات وُصفت بالمهينة والمسيئة، تمثلت في رفع أوراق نقدية تجاه حكّام المباراة.

المصدر : الصحيفة