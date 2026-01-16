الرد على تنمر ابراهيم حسن شقيق حسام حسن مدرب المنتخب المصري بأن المغرب لم يفز بكأس افريقيا منذ 50 سنة

مقارنة مختصرة



ابراهيم حسن يقول المغرب لم يفز بكأس افريقيا منذ 50 سنة، لكن خلينا نذكروا اخ مدرب منتخب الفراعنة ما حققته كرة القدم المغربية خلال اربع سنوات الأخيرة

– 2022 الوصول للمربع الذهبي في مونديال قطر

– 2023 الفوز بكأس أمم أفريقيا (تحت 23)

– 2024 الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس.

– 2024 الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمحليين (الشان)

– 2025 الفوز بكأس العرب بقطر

– 2025 الفوز بكأس العالم للشباب (تحت 20)

– 2025 بكأس أمم أفريقيا للناشئين (تحت 17

– 2025 تأهل المنتخب المغربي للنساء لنهائي كأس افريقيا

– 2026 التأهل لنهائي كأس افريقيا في انتظار الفوز بها

– دون احتساب كرة القدم داخل القاعة، كأس الأمم الإفريقية 2024 وبطولة كأس العرب 2023، ثم بطولة كأس القارات 2022،

– 2026 المغرب يستعد لاحتلال المرتبة 8 في تصنيف الفيفا

– 2030 وتكللت هذه الانجازات غير المسبوقة لكرة القدم المغربية باستضافة المغرب كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.

ماذا حققت الكرة المصرية منذ 2022 ، لاشيء سوى تأهل صغير لكأس العالم لم يعد يُحتسب ضمن انجازات المنتخبات العريقة.

هكذا ينبغي المقارنة يا ابراهيم حسن يا فرعون زمانه

عن عمر الشرقاوي