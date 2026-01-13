Home»Débats»أكثر من 200 صحفي يحضرون الندوة التي تسبق مقابلة المغرب نيجيريا …حدث يكذب اعلام القوة الضاربة

أكثر من 200 صحفي يحضرون الندوة التي تسبق مقابلة المغرب نيجيريا …حدث يكذب اعلام القوة الضاربة

هذا العدد من الصحفيين في ندوة المغرب /نيجيريا ومثله في لقاء السنغال/مصر وصحافة القوة الضاربة ،تحاول عبثا اقناع ،نفسها ان اغلب الصحفيين، غادروا بمجرد اقصاء منتخبهم من هذه المنافسة
راجعت كثير من التصريحات والفيديوهات التي تلت خروج منتخب القوة الضاربة من العديد من التظاهرات القارية والعالمية، فوجدتهم يعيدون
نفس الجمل، ونفس الاتهامات، ضد التحكيم، ضد
المنظمين، فيستمر بهم الحال من جيل لجيل، ينسون التشخيص، ويركزون على، المؤامرة وطبعا
المتنبي يعكس بصدق واقعة الحال :
اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه
===
منقول عن ( حسن فاتح)

