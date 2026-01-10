جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي دون علامات مقلقة

و م ع

أعلن الطبيب الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، البروفيسور لحسن بليمني اليوم، أن جلالة الملك يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire دون أي علامة تدعو إلى القلق.

وتتطلب هذه الآلام في أسفل الظهر، وفق وصفة الطبيب الشخصي لجلالة الملك، علاجا طبيا ملائما وفترة راحة وظيفية.

حفظ الله جلالة الملك وأدام عليه موفور الصحة والسلامة.