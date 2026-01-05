وجــــــــدة: تتبع تقدم أشغال تهيئة شارع مراكش.

بلاغ اخباري

تنهي شركة وجدة للتهيئة أن السيد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، السيد امحمد العطفاوي ترأس يومه الاثنين 05 يناير 2026 اجتماعًا مخصصًا لتتبع تقدم أشغال تهيئة شارع مراكش بمدينة وجدة بحضور السيد الكاتب العام وباشا مدينة وجدة ورئيس مجلس جماعة وجدة ومدير شركة وجدة للتهيئة وممثل مكتب الدراسات والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وخلية تتبع المشاريع وكذا رئيس قسم البنيات التحتية

.

وجاء هذا الاجتماع عقب زيارة تفقدية للورش والتي أسفرت عن رصد عدد من الإكراهات التقنية والتنظيمية حيث شدد السيد الوالي على تشكيل لجنة تقنية مختصة لدراسة هذه المشاكل واقتراح حلول فعّالة خلال أسبوع بهدف رفع جودة الأشغال وتسريع وتيرة الإنجاز مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف لضمان إنجاز المشروع وفق المعايير التقنية وضمان سلامة وراحة المستعملين.

وفيما يتعلق بالخيارات التقنية المطروحة، يشمل الخيار الأول الإبقاء على الرصف بالحجر مع مراعاة الصعوبات التقنية والوظيفية التي تم تسجيلها ميدانيًا ويتطلب هذا الخيار اعتماد حلول تقنية مناسبة خاصة فيما يتعلق بطبقات الأساس ونظام تصريف المياه وطرق التنفيذ بما يضمن إنجاز الأشغال بجودة عالية وفق المعايير المعمول بها وبما يكفل سلامة وراحة مستعملي الطريق.

أما الخيار الثاني فيتعلق بالعودة إلى التكسية بالأسفلت المطبوع باعتباره حلاً تقنيًا ملائمًا لإكراهات الموقع وسهل التنفيذ ويساهم هذا الخيار في تسريع وتيرة الأشغال وضمان استمراريتها وتحقيق مستوى مناسب من المتانة والجودة مع احترام متطلبات السلامة والوظيفية والمظهر الحضري.

كما أكد السيد الوالي على أهمية متابعة التواصل مع جمعية تجار شارع مراكش لضمان إنجاز المشروع في روح تشاركية تضمن مراعاة مصالح جميع المتدخلين.

ويُعد مشروع تهيئة شارع مراكش من الأوراش الكبرى بالمدينة لما له من دور في تسهيل حركة السير وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة حياة ساكنة وجدة بما يواكب تطلعات المدينة التنموية.

===

مكتب التواصل بالولاية