السيد محمد بوعرورو رئيس مجلس جهة الشرق يشرف بنفسه على حالة التأهب لمواجهة التساقطات المطرية والثلجية

في إطار الاستعداد للتساقطات المطرية والثلجية التي تعرفها عدد من أقاليم ومناطق جهة الشرق، قام رئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، رفقة نائبه علاء الدين بركاوي،مساءاليوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري بزيارة تفقدية لآليات المركز الجهوي للإغاثة والوقاية من الكوارث الطبيعية التابع لمجلس الجهة، والتي توجد في حالة تأهب قصوى للتدخل العاجل من أجل فك العزلة وفتح المسالك الطرقية بالجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة الشرق، التي قد تتضرر جراء سوء الأحوال الجوية

.

ويأتي هذا الاستعداد الاستباقي تحسبًا للكوارث الطبيعية وآثار التقلبات الجوية المرتقبة خلال فصل الشتاء، حيث تم وضع مختلف آليات المركز في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ محتمل بعدد من أقاليم الجهة

.

ويتوفر المركز الجهوي للإغاثة، الذي يظل في حالة تأهب مستمر، على مجموعة من الآليات والمعدات المتنوعة، من بينها جرافات وآليات تدخل مخصصة لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل عند الحاجة

.

و أكد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، أن آليات المركز الجهوي للإغاثة التي تشرف على تسييرها شركة التنمية الجهوية توجد على أتم الاستعداد للتدخل لفك العزلة عن الأقاليم التي قد تعرف تساقطات مطرية وثلجية تؤثر على الشبكة الطرقية، وذلك عبر تفعيل مخطط التدخل الاستعجالي، بهدف التخفيف من معاناة ساكنة القرى والدواوير

.

وأضاف أن المركز الجهوي مستعد للتدخل بشكل فوري في حالة تسجيل أي طارئ، وذلك بتسخير جميع الآليات والوسائل المتاحة على مستوى عمالة وأقاليم الجهة، لمواجهة التساقطات المطرية والثلجية التي من المحتمل أن تعرفها الجهة خلال الفترة المقبلة.