رسالة مفتوحة رقم 1 : الى السيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق من أجل تواصل مباشر يعيد الثقة لساكنة مدينة وجدة وينصت لانشغالاتها VIDEO

قدوري الحسين

مع تعيين الوالي الجديد على جهة الشرق عاملا لعمالة وجدة أنجاد،السيد امحمد عطفاوي تنتظر الساكنة مرحلة جديدة عنوانها الأمل، وحاجتها الأولى والأكثر إلحاحاً اليوم هوفتح قنوات تواصل مباشر وصريح مع اعلى سلطة في المدينة يعيد جسور الثقة بين الإدارة والمواطن، بعد سنوات عرفت فيها العلاقة نوعا من اللامبالاة من طرف سلطة بعض الولاة السابقين اتسمت بالتباعد الغريب بين اعلى سلطة في وجدة وبين مختلف فعاليات المدينة لعدة سنوات ـ رغم كل النداءات الملكية التي تحث الولاة والعمال على فتح مكاتبهم للساكنة وممثلي المجتمع المدني

وايمانا منها برسالتها الاعلامية تستهل الجريدة والقناة الالكترونية » وجدة سيتي » سلسلة من الرسائل المفتوحة للوالي الجديد الهدف منها خلق مجال للنقاش الجدي والفعال والذي يخدم مصلحة مدينة الالفية بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة

وبناء على ذلك نستهل اول رسالة مفتوحة للسيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد تحت عنوان : لا يمكن معرفة الحقيقة الا بالتواصل المباشر مع الساكنة ومحتلف فعاليات مدينة وجدة

على اننا سنبث تباعا باقي الرسائل المفتوحة بتناول فيها مختلف القضايا والمشاكلالتي تعرفها المدينة للفت انتباه السيد الوالي لها والعمل على ايجاد حلول ناجعة ومستعجلة في اطار ماهو ممكن …