Home»Débats»رسالة مفتوحة رقم 1 : الى السيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق من أجل تواصل مباشر يعيد الثقة لساكنة مدينة وجدة وينصت لانشغالاتها VIDEO

رسالة مفتوحة رقم 1 : الى السيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق من أجل تواصل مباشر يعيد الثقة لساكنة مدينة وجدة وينصت لانشغالاتها VIDEO

/ /0/ 5
0
Shares
PinterestGoogle+

قدوري الحسين

مع تعيين الوالي الجديد على جهة الشرق عاملا لعمالة وجدة أنجاد،السيد امحمد عطفاوي تنتظر الساكنة مرحلة جديدة عنوانها الأمل، وحاجتها الأولى والأكثر إلحاحاً اليوم هوفتح قنوات  تواصل مباشر وصريح مع اعلى سلطة في المدينة يعيد جسور الثقة بين الإدارة والمواطن، بعد سنوات عرفت فيها العلاقة نوعا من اللامبالاة من طرف سلطة بعض الولاة السابقين  اتسمت بالتباعد الغريب بين اعلى سلطة في وجدة وبين مختلف فعاليات المدينة لعدة سنوات ـ رغم كل النداءات الملكية التي تحث الولاة والعمال على فتح مكاتبهم للساكنة وممثلي المجتمع المدني
وايمانا منها برسالتها الاعلامية تستهل الجريدة والقناة الالكترونية  » وجدة سيتي  » سلسلة من الرسائل المفتوحة للوالي الجديد الهدف منها خلق مجال للنقاش الجدي والفعال والذي يخدم مصلحة مدينة الالفية بصفة خاصة والجهة الشرقية بصفة عامة
وبناء على ذلك نستهل اول رسالة مفتوحة للسيد امحمد عطفاوي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد تحت عنوان : لا يمكن معرفة الحقيقة الا بالتواصل المباشر مع الساكنة ومحتلف فعاليات مدينة وجدة
على اننا سنبث تباعا باقي الرسائل المفتوحة بتناول فيها مختلف القضايا والمشاكلالتي تعرفها المدينة للفت انتباه السيد الوالي لها والعمل على ايجاد حلول ناجعة ومستعجلة في اطار ماهو ممكن …

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailتعزية في وفاة والد الأستاذ محمد الزروقي المدير الاقليمي سابقا بوجدة والمدير الاقليمي حاليا بالحوزDefault Thumbnailحملة التوعية الأمنية في المؤسسات التعليمية بنيابة الناظورDefault ThumbnailVIDEO الرسالة المفتوحة 6 للسيد خطيب لهبيل والي الشرق عامل وجدة حول العبث والاهمال الذي طال المناطق الخضراء بوجدة ومنتزهاتهاDefault Thumbnailخطب الجمعة في وطننا بين التنظير والتنزيل

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *