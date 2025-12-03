البرلمان يلفظ وقاره

رمضان مصباح

حكم المقابلة يسجل اصابة:

لم يسبق أن وجد أي وزير داخلية ،في المغرب، نفسه مضطرا ليتدخل جسديا ،بل عضليا، بين وزير – ملآ الدنيا وشغل الناس – وبرلماني ؛ كادا يتشابكان ،ليس بأصغريهما فقط؛بل بذوات الخمس ،الضاربات المقارعات.

لم يفعلها حتى فلاح الشاوية،ادريس البصري، وفعلها –مشكورا – وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

تدخل مباشر من الحكم، في مباراة كرة القدم؛وصولا الى المرمى وتسجيل الهدف.

تسجيل الهدف على أبطال الخشونة والتدافع في البرلمان؛خصوصا والانتخابات على الأبواب ،وأغلب من يصوت جمهور يعتبر الهدوء والتروي ،والدبلوماسية ضعفا.

أضم صوتي الى كل من استهجن ما حدث ؛وكل من لايجد نفسه في الكثير مما يحدث ببرلمان لا يستحقه الكثير ممن هم فيه.

شددوا في الاختيار ،حتى لا يضطر وزير الداخلية، الى النيابة عن شرطته في التدخل المباشر .

ماذا يعني أن تكون نائبا للأمة؟

سواء صدقت في حملتك أو كذبت ؛أقنعت أم اشتريت ؛أغنيت قيما أم أفقرت؛نظفت خريطة الوطن أم لوثت؛سواء….سواء….سواء..؛فأنت الآن نائب للأمة- أو نائبة- تطوقك,حيثما جلست أو وقفت ,سكت أم نطقت, أمانات تربو يوما بعد يوم:

أمانة النيابة -وهي بلغة الفقه ولاية- التي تخلقك خلقا جديدا ؛وان لم يحصل فأنت كاذب ,بدءا ونهاية؛وما اختارك الله,بإغراء الناس بك ,إلا لإقامة الحجة عليك, فترقب نكالا من الله.

أمانة الرباط في حمى ناخبيك, تذب عنهم المكاره والمفاسد وتجلب لهم المصالح؛ دون عجب وكبر ,ودون أف واحدة أو ألف؛فأنت طلبتهم ,وعرضت نفسك عليهم ,وأنت عارف بمكارههم ومناشطهم.

أمانة الصدق في القول والفعل ؛فأنت الآن في الصدارة ؛وكلمتك عليا ,اعتبارا؛فلا تمرغها في التراب بسفاسف القول ؛ولا تحمل سامعيك – الذين معك والذين من وراء الشاشة- على أن ينفضوا من حولك.

أمانة التربية إذ انتهى بك الأمر إلى أن تتقمصك دروس التربية. لا تستغرب فصغارنا يستمعون اليك ,ويتعلمون منك ؛والطامة الكبرى أنهم يصدقونك في كل ما تقول ؛لأن معلميهم أخبروهم أنك نائب للأمة

تخدم الوطن والمواطنين.

هم لا يتركونك قائما ,كما قد يفعل الكبار, بل يظلون معك ,ينهلون من لغتك وحركاتك؛خصوصا من هم في برلمان الصغار. أرأيت كيف أصبحت مربيا دون أن تقصد؟

أمانة رفع الحرج عن المستضعفين الذين ,حتى و إن رغبوا في مخاطبتك في ملماتهم,لا قبل لهم بك ,إذ يرونك عاليا مهابا فيجف ريقهم أمامك, ويفضلون الصمت واجترار معاناتهم .

أمانة الارتقاء بالعمل النيابي,شكلا ومضمونا ,في وطن يسعى سعيا نحو الديمقراطية ؛لا خير فيك ان لم تستعد لهذه الأمانة استعدادك للصلاة ؛ولا تقدير منك للمؤسسة النيابية إن لم تشعر بها كمسجد للصلاة.

وبعد؛ماذا يعني أن تكذب في البرلمان؟

كذبك زلزال يأتي على صرح الأمانات كلها ؛وما أقسى أن تستيقظ الأمة لتجد نفسها قد اختارت كذابا ينوب عنها في محافل يفترض فيها الصدق.

كذبك درس سيئ تنقله إلى الداخل ؛إلى الصغار بالخصوص ,وهم غير محصنين.

وتنقله إلى الخارج لتعضد به أعداء الوطن الذين يستقوون عليه بأمثالك ؛وان لم تقصد.

وقد تترتب على كذبتك ترتيبات رسمية ؛فيتنامى ويتناسل ضررها.

كذبك ثلمة في جسم الديمقراطية ؛حينما تتلوها ثلمات منك , ومن غيرك, ينهار الصرح ,ويفقد الناس الثقة فيها ؛بل يكرهون حتى حروفها البريئة.

ما الكذب منك؟

كل قول منك ,يتهم أو يبرئ, دون سند معتبر ,فقها وقانونا.

حينما تصيب بريئا فكأنك أصبت الأبرياء جميعا. وحينما تبرئ فاسدا فكأنك برأت المفسدين جميعا. وأنت بعد هذا تعلم الناس أن يكونا أفاكين على هواهم.

وحينما تمتلك سند الإدانة وتخفيه وتناور به ,لمصلحة سياسية أو شخصية,فأنت كذاب أيضا ,ومغرر ومدلس. ثم شيطان أخرس.

حينما ترى الحق حقا ,من وزير أو غيره,وتماري فيه ,وتحجبه ,وتطفئ نوره فأنت نائب كذاب:

كذاب ابتداء وانتهاء ؛ولا يرجى صلاحك اعتبارا لسنك ولمدة ولايتك.

حينما يخبط أمامك وزير, خبط عشواء, وتتأكد من كذبه ؛ولا تستل لسانك لتقومه فأنت ساكت عن الحق ,يجري عليك ما يجري على الكذاب. يصيبك بذنب يقترفه هو.

وحينما تنقل إلى مؤسسة النيابة وضعا يخالف ما هو موجود في الواقع ,لغرض شخصي أو سياسي,فأنت رسام مزيف ,مزور لألوان الطبيعة الصادقة.

وأنت بهذا تعلم صغار حيك,دون أن تدري, أن يزيفوا مقدراتهم الذهنية الحقيقية, باعتماد أجوبة آبائهم وأمهاتهم على أسئلة معلميهم.

ألا ترى كيف تحاصرك رسالة المربي أيها النائب المحترم.

وماذا يعني أن تتدافع في البرلمان كما تتدافع الأنعام؟

اخترناك نائبا ,ولم يدر بخلدنا أنك ستستعين بيديك ,ملاكما ,حينما تضعف على مقارعة الفكر بالفكر؛والحجة بالحجة.

وحدها الأنعام تذود عن معالفها بالحافر الضارب.

لو أردنا ملاكما لقصدنا قاعات الملاكمة لاختيار من يصدقنا المبتدأ والخبر.

وماذا لو حذا حذوك كل النواب ؛وخصوصا الشباب؟ ألا ترى أن الميديا ستشتري من الدولة حق البث الرياضي لجلسات يفترض أنها تشريعية ؟

وحينما تتنادى ديكة البرلمان لضربات المخالب ؛ماذا ستفعل النائبات المحترمات ؛حتى لا أقول الدجاحات؟

الفروسية المطلوبة:

أعرف أنكم لستم ملائكة , ولا حتى مجرد معصومين ؛إنكم أبناء بيئتكم ؛كما كنا نقول لتلامذتنا عن الشعراء الجاهليين ؛ثم نتتبع ,ونحن في ربوع الأطلس, مضارب الخيام حيث عُلِّق عنترُ عبلةَ,عرضا ربما ؛ وحيث جرى الشنفرى كأرقط زهلول ؛وحيث انتصب قس بن ساعدة خطيبا وناقدا.

نعرف أن الواحد منكم ما كان ليترشح أصلا لولا حمية قبلية ,ونزعة فخر ,وهبة حرية أتته, نسيما عليلا ,من ضفاف أبي رقراق ؛حيث يشتهي أن يسرح بعيدا عن الأولاد وأمهم.بل بعيدا حتى عن صخب مجلس النواب.

وما كان ليفعلها لو علم ,حق العلم ثقلها ؛حينما يسأل الناس يوم القيامة عن حياتهم ماذا فعلوا بها؛وعن شهاداتهم كيف أدلوا بها.

وقبل هذا حينما تصر شهادات الناس على أن زيدا أو عمروا وُلي النيابة البرلمان فصدق أو تولى.

رغم هذا ينتظر منكم الوطن أن تتحلوا بأخلاق الفرسان الحقيقيين ؛أو حتى بنبل الساموراي.

ننتظر من الواحد منكم أن يرتقي بلغته –كانت فصحى أو دارجة أو حتى أمازيغية أو حسانية –

حتى تكون كلماته ذات أعالي باسقة, وأسافل يانعة تتغذى من الفضائل وليس الرذائل.

فروسية تتصدى للفساد بالسيف الصادق ؛سيف العدالة.

فروسية لا تقعد دون الظالم القوي تهيبا ؛ولا تحابيه تزلفا.

فروسية لا تسقط حتى وان كبت؛ترعى للمكان حرمته وللنواب حرمتهم, وللوزراء كذلك.

فروسية تستحضر أن الأمة كلها تنظر وتسمع .

وأخيرا فروسية تقطع مع الفهم المغرض ل »انصر أخاك ظالما أو مظلوما ».