وزير الداخلية يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا جديدا على ولاية الجهة الشرقية عاملا لعمالة وجدة انكاد خلفا للسيد خطيب لهبيل

ذة.سليمة فراجي

أشرف السيد وزير الداخلية على حفل تنصيب الوالي الجديد على رأس ولاية جهة الشرق وعمالة وجدة أنجاد، وذلك في حفل رسمي حضرته مختلف السلطات المحلية والمنتخبون وممثلو الهيئات المدنية والعسكرية، كما تم بهذه المناسبة توديع السيد الخطيب لهبيل الذي تم تعيينه والياً على جهة مراكش–آسفي.والذي حظي بتصفيقات حارة من طرف الحاضرين عربونا على الاعتراف والمحبة

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية أن مدينة وجدة، باعتبارها مدينة ذات تاريخ عريق وموقع حدودي استراتيجي، تتوفر على مؤهلات كبيرة تؤهلها لتكون قطباً اقتصادياً متكاملاً، غير أن ذلك يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين المحليين والجهات المعنية، وخاصة السلطات الأمنية والإدارية، لمواجهة التحديات المرتبطة بالجهة الحدودية.

اولا – تعزيز الأمن وتحصين الحدود

شدّد الوزير على ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من أجل محاربة الشبكات الإجرامية، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، وحماية الحدود الشرقية للمملكة. وأكد أن المقاربة الأمنية يجب أن ترافقها مقاربة تنموية شاملة تفتح آفاقاً جديدة للشباب.

ثانياً: تشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر

أبرز وزير الداخلية أن جهة الشرق تتوفر على مؤهلات اقتصادية واعدة، إلا أن الاستثمار العمومي لا يزال يستحوذ على نحو الثلثين من مجموع الاستثمارات، في حين لا يمثل الاستثمار الخاص سوى الثلث، وهو ما يفرض – حسب الوزير – ضرورة تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال لاستقطاب المستثمرين الخواص، سواء الوطنيين أو الأجانب.

ثالثاً: تأهيل البنية التحتية ودعم المشاريع الكبرى

وأشار الوزير إلى أن الجهة تعرف دينامية تنموية متصاعدة بفضل المشاريع المهيكلة، من بينها:

• القطب الصناعي وميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيستقطب شركات عالمية.

• المنطقة الصناعية بسلوان، كفضاء حيوي لتطوير الصناعات التحويلية واللوجستية.

• مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والريحية التي تعزز الانتقال الطاقي بالجهة.

رابعاً: النهوض بمدينة وجدة

وأكد الوزير أن برنامج تأهيل مدينة وجدة يهدف إلى تدعيم جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية، وتأهيل فضاءاتها الحضرية، وفك العزلة عنها، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، وإبراز دورها كعاصمة جهوية مستقطِبة للاستثمار والتنمية.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الداخلية جميع المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، إلى العمل بروح المسؤولية الجماعية من أجل ترجمة التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع، وتحقيق التنمية المنشودة بجهة الشرق

هي ملاحظات سجلتها اثناء استماعي لخطاب السيد الوزير والذي اشاد بالعمل الجاد للوالي السيد الخطيب لهبيل وكذا بمسار الوالي الجديد السيد محمد عطفاوي