صاحب الجلالة الملك محمد السادس يستقبل الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 4 نونبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، الولاة والعمال الجدد المعينين بالإدارة الترابية.

ويتعلق الأمر بـ

الولاة بالإدارة الترابية:

– السيد خطيب الهبيل، والي جهة مراكش- آسفي وعامل عمالة مراكش

– السيد خالد آيت طالب، والي جهة فاس- مكناس وعامل عمالة فاس

– السيد امحمد عطفاوي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة- أنجاد

العمال بالإدارة الترابية:

– السيد فؤاد حاجي، عامل إقليم الحسيمة

– السيد حسن زيتوني، عامل إقليم أزيلال

– السيد سيدي الصالح داحا، عامل إقليم الجديدة

– السيد عبد الخالق مرزوقي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا

– السيد محمد علمي ودان، عامل إقليم زاكورة

– السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم الحوز

– السيد رشيد بنشيخي، عامل إقليم تازة

– السيد محمد الزهر، عامل عمالة إنزكان- آيت ملول

– السيد محمد خلفاوي، عامل إقليم الفحص- أنجرة

– السيد زكرياء حشلاف، عامل إقليم شفشاون

– السيد عبد العزيز زروالي، عامل إقليم سيدي قاسم

– السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

وخلال هذا الاستقبال، أدى العمال الجدد المعينون القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

و.م.ع