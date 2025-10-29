وجدة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء انطلاق اشغال المركز الجهوي لايواء مرضى السرطان بمدينة وجدة بكلفة 12 مليون درهم

تم يومه الاربعاء 29 اكتوبر 2025 بمدينة وجدة اعطاء انطلاقة أشغال بناء وتجهيز المركز الجهوي لإيواء مرضى السرطان،

بحيث سيقام على مساحة مبنية تناهز 4326 مترا مربعا، وبكلفة إجمالية تُقدّر بـ 12 مليون درهم، يساهم فيها مجلس جهة الشرق بمبلغ 4 ملايين درهم، وذلك في إطار مشروع اجتماعي وإنساني يُعزز العرض الصحي والبنيات الاجتماعية بالجهة

.

وقد حضر عملية إعطاء الانطلاقة الرسمية كل من السيد الخطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، والسيد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، ووالسيد محمد المباركي، المدير العام لوكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، والسيد مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، والسيد لخضر حدوش، رئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد، والسيد محمد العزاوي، رئيس جماعة وجدة، إلى جانب عدد من الشخصيات وفعاليات المجتمع المدني والفاعلين في مجال الصحة والعمل الاجتماعي.

ويُنفذ هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة تمت المصادقة عليها خلال الدورة الأخيرة لمجلس جهة الشرق بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، بين مجلس جهة الشرق، ووكالة تنمية أقاليم جهة الشرق، وولاية جهة الشرق، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والجمعية الخيرية الإسلامية التي تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع

.

وسيشيد هذا المركز على مساحة أرضية تبلغ 4326 متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 75 غرفة (ستوديو) مخصصة لإيواء المرضى ومرافقيهم، كما يضم قاعة للتمريض، وغرفة للعلاج الطبيعي، ومحلين تجاريين، ومطبخًا، وقاعة طعام، وصالونين للرجال والنساء، ومغسلة، وقاعة للصلاة، إلى جانب مرافق إدارية تشمل مكتب المدير وقاعة الاجتماعات ومكتب المقتصد.

ويهدف المركز إلى توفير فضاء لائق وآمن لمرضى السرطان ومرافقيهم، يضمن لهم ظروف إقامة كريمة ومريحة خلال فترات العلاج، ويخفف من الأعباء المادية والمعنوية عنهم، في تجسيد لقيم التضامن والتكافل الإنساني، وإسهام فعلي في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والصحية بجهة الشرق.