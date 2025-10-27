بيان عاجل من إدارة نادي المولودية الوجدية لكرة القدم

تنفي إدارة نادي المولودية بشكل قاطع وصارم ما ورد في مقال صحافي يزعم وجود خلافات داخل المكتب المديري، مؤكدة أن الأمر لا يمت للواقع بأي صلة



أعضاء المكتب المديري منسجمون متوحدون ومتراصون، يعملون بروح الانضباط والشفافية، والتجرد لصالح النادي فقط ومصلحته الفضلى. ويواصل المدرب مراد الفلاح ممارسة مهامه بكامل الانضباط والمسؤولية، مع التركيز على استنهاض الهمم لاستعادة الفريق لوهجه وإشعاعه، بدعم جماهيره الوفيّة.علما ان اية ملاحظات تقنية او ادارية او قانونية لا يقصد منها سوى التجويد والتنظيم وتحقيق المزيد من الانتصارات

وتحذر الإدارة بأشد العبارات كل جهة تحاول نشر الإشاعات أو التشويش على استقرار النادي وان أي محاولة من هذا النوع ستقابل برد صارم وفوري، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية سمعة النادي ومصلحة جماهيره و هدفه الأسمى المتمثل في رد الاعتبار والنهوض بفريق ذهبي يعتبر رمزا من رموز مدينة وجدة